YouTube закрывает доступ к каналам госСМИ, но теперь уже для россиян

Аккаунты, принадлежащие государственным СМИ, оказались недоступны россиянам на YouTube вечером 11 марта. При попытке зайти на канал «России 24» видеохостинг пишет, что он «недоступен для просмотра в вашей стране».



Ранее YouTube заблокировал российские каналы для жителей других стран. Администрация также удалила ролики о спецоперации, которые «нарушали политику платформы» и приостановила все способы монетизации для российских блогеров и журналистов.

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры уже заблокировал в России Twitter и Facebook, в полночь 14 марта произойдет блокировка Instagram, а соцсеть TikTok сама отключила возможность для российских пользователей публиковать контент и вести прямые трансляции.