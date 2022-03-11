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YouTube закрывает доступ к каналам госСМИ, но теперь уже для россиян

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Аккаунты, принадлежащие государственным СМИ, оказались недоступны россиянам на YouTube вечером 11 марта. При попытке зайти на канал «России 24» видеохостинг пишет, что он «недоступен для просмотра в вашей стране».

Ранее YouTube заблокировал российские каналы для жителей других стран. Администрация также удалила ролики о спецоперации, которые «нарушали политику платформы» и приостановила все способы монетизации для российских блогеров и журналистов.

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры уже заблокировал в России Twitter и Facebook, в полночь 14 марта произойдет блокировка Instagram, а соцсеть TikTok сама отключила возможность для российских пользователей публиковать контент и вести прямые трансляции.

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Комментарии (13)

муматор
как-то пофиг. Пусть в ящике беснуются. Кстати, они себе обрезание сделали? А то ведь скоро "добровольцы" с ближнего востока придут, придётся под них прогибаться.
Ник Приносящий Счастье
Это мохнатая ручища глобалистов опять вытворяет фокусы! Надеюсь наши агенты доберутся до рубильника и включат в этих ваших ютубах правду для оболваненного населения Америк, Европ и прочих частей планеты.
revui3
Нужно им писать в поддержку. Искать телефоны, звонить по IP телефонии в Америку, пусть объясняют каждому россиянину зачем они это сделали
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