Выложены декларации деятелей культуры. Второй по доходам — автор реплики о «паразитах»

На сайте Министерства культуры 24 мая были опубликованы декларации о доходах и имуществе глав подведомственных учреждений. В документе указаны денежные суммы, недвижимость и транспортные средства.
Первую строчку занял худрук Национального симфонического оркестра Владимир Спиваков — за 2021 год он задекларировал 158 миллионов рублей. Немногим меньше — 157 миллионов — задекларировал Владимир Аристархов, экс-чиновник Минкульта и директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева — того, что разрабатывал проект указа президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», в ходе обсуждения которого Аристархов заявил, что противники документа, «не обладая талантами, чтобы сказать со сцены что-то новое», «овладели искусством скандала и эпатажа», сравнив их с «паразитами».
На третьей строчке с большим отрывом — директор Государственного музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный: он отчитался о 113 миллионах рублей доходов. На четвертом месте — с 80 миллионами — худрук симфонического оркестра «Новая Россия» альтист Юрий Башмет.
Для сравнения: 22 миллиона рублей задекларировал гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман, 15 миллионов — худрук Александринского театра Валерий Фокин, около 10 миллионов — худрук БДТ Андрей Могучий, около 30 — худрук МДТ Лев Додин. Свыше 8 миллионов заработал ректор петербургской консерватории Алексей Васильев, почти столько же — директор Русского музея Владимир Гусев. Его коллега из Эрмитажа, глава Союза музеев России Михаил Пиотровский задекларировал свыше 25 миллионов. Свыше 11 миллионов получил ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе. 73 миллиона заработал гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.