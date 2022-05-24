Выложены декларации деятелей культуры. Второй по доходам — автор реплики о «паразитах»

На сайте Министерства культуры 24 мая были опубликованы декларации о доходах и имуществе глав подведомственных учреждений. В документе указаны денежные суммы, недвижимость и транспортные средства.



Первую строчку занял худрук Национального симфонического оркестра Владимир Спиваков — за 2021 год он задекларировал 158 миллионов рублей. Немногим меньше — 157 миллионов — задекларировал Владимир Аристархов, экс-чиновник Минкульта и директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева — того, что разрабатывал проект указа президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», в ходе обсуждения которого Аристархов заявил, что противники документа, «не обладая талантами, чтобы сказать со сцены что-то новое», «овладели искусством скандала и эпатажа», сравнив их с «паразитами».

