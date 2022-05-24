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    Пожарный по верёвке забрался в квартиру и успокоил ребёнка, который не мог разбудить родителей

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    3 комментария

    Экстремальным вышло пробуждение родителей, мирно спавших под крик ребёнка и стук в дверь, в Курортном районе Петербурга. «Доброе утро» сказал пожарный, нырнув в окно пятого этажа.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Видео того, как пожарные через окно заходят в квартиру к двухлетнему ребёнку в Сестрорецке, 24 мая опубликовано в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, всё происходило накануне около двух часов дня в десятиэтажке на Приморском шоссе.

    Спасателей вызвала бабушка, которая не могла попасть в квартиру, в которой плакал внук. Спасателям пришлось заходить через окно, спускаясь с шестого этажа на пятый по верёвке.

    Дверь бабушке открыли изнутри. Родители ребёнка, как оказалось, всё это время находились дома. Их послеобеденный сон был настолько крепок, что ни плач, ни звонки его не потревожили.

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    Комментарии (3)

    265055770
    Что ж у них такое было на обед, что их было не разбудить?
    vic_5e4cd1938d1a8
    Вот так вот легко, при соответствующем навыке, открываются снаружи металлопластиковые окна.
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