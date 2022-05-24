Выборам в Петербурге определили главного. Беглов отправляет в избирком своего заместителя

Петербургский избирком, много лет критикуемый Москвой, возглавит вице-губернатор по внутренней политике Максим Мейксин



Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В Петербурге в ближайший месяц обновится состав городской избирательной комиссии. По данным «Фонтанки», поменяется не только часть её постоянных членов, но и председатель. Новым главой несколько собеседников «Фонтанки» называют нынешнего заместителя губернатора Максима Мейксина. Он отвечает за внутреннюю политику, а во время последних выборов руководил Центральным районом в то время, как там боролись за первенство сразу три Вишневских. Решение может быть озвучено главой ЦИК Эллой Памфиловой 25 мая.



Тот состав, который утвердят в ближайшее время, проработает следующие 5 лет. На его плечи ляжет организация выборов президента, муниципальных и губернаторских выборов в 2024 году. Кроме того, по данным «Фонтанки», в следующем году в России может состояться референдум о создании Союзного государства с Беларусью.

В конце апреля Заксобрание Петербурга объявило о начале сбора предложений по кандидатурам в новый созыв городской избирательной комиссии. Одновременно аналогичное постановление подписал губернатор Петербурга. Согласно закону, городскую избирательную комиссию формируют депутаты и чиновники в равных долях: по 6 кандидатур выбирают из предложенных партиями и общественными объединениями. Будущих председателя и секретаря рекомендует Центризбирком. Как стало известно «Фонтанке», на место председателя губернатор Петербурга Александр Беглов предложил Москве троих: нынешнего детского омбудсмена Анну Митянину, зампреда комитета по информатизации и связи Дмитрия Кузьмина и вице-губернатора по внутренней политике Максима Мейксина. «Изначально определенности по этому вопросу не было, — говорит собеседник «Фонтанки» из числа высокопоставленных чиновников в Москве. — Однако были проведены переговоры с участием замглавы администрации президента Сергея Кириенко, и в итоге ЦИК согласился на кандидатуру Мейксина».



История нестабильных взаимоотношений петербургского избиркома и ЦИКа длится уже больше пяти лет. В результате попыток Центризбиркома навести порядок в избирательной системе Петербурга сменилось четыре председателя. В 2016 году с этого поста незадолго до выборов в Законодательное собрание и Государственную думу ушел Алексей Пучнин — к радости боровшихся с ним депутатов во главе со спикером Вячеславом Макаровым. Его сменил Виктор Панкевич, который сразу после окончания выборов президента в 2018 году тоже написал заявление о сложении полномочий. Виктор Миненко, работавший до этого в полпредстве, ушёл на следующий год, после скандалов на муниципальных выборах в 2019 году. Его сменила ставленница Александра Беглова Наталья Чечина, бывшая до этого главой Курортного района, которым когда-то руководил нынешний губернатор.



Несмотря на смену председателей, выборы в Петербурге сопровождали скандалы. Ещё осенью 2020 года глава ЦИКа Элла Памфилова, ведя заседание, произнесла в ответ на предложение отправить в отставку очередного председателя петербургского избиркома: «А кто будет исправлять ситуацию? После его ухода система не поменяется. Посади хоть самого идеального председателя, мало что изменится. Он вообще и сам созрел, чтобы написать заявление об уходе. И я считаю, что половина членов избиркома должны уйти по собственному желанию. Нужно поменять характер работы комиссии и её состав».



Её чаяния услышали спустя год (по данным «Фонтанки», Памфилова обращала на петербургский избирком внимание Владимира Путина). 15 декабря, после окончания выборов в Заксобрание и Госдуму, заявление об отставке подали трое: Дмитрий Краснянский, самый опытный специалист по выборам в городе, Алла Егорова, которая когда-то отвечала за выборы на Петроградской стороне, и секретарь горизбиркома Марина Жданова. Глава горизбиркома Наталья Чечина на своём посту осталась. К ней публичная претензия была только одна. «Глава петербургского избиркома Наталья Чечина ничего не решает, от неё ничего не зависит», — заявила Памфилова в июне 2021 года. Впрочем, сама Чечина уверенно утверждала, что претензий к её работе в Москве не высказывали. Каких-то существенных нарушений по итогам прошедших в прошлом году выборов она тоже не заметила: сбегавших с участков председателей избиркомов она называла уставшими, несоответствующие ГАС «Выборы» протоколы с участков — рисованными, жалоб от жителей о том, что за них кто-то проголосовал, она не получала.



Максим Мейксин стал политическим вице-губернатором осенью 2021 года. До этого он возглавлял Центральный район Петербурга. На выборах там разыгрывалась коллизия: одного из самых известных оппозиционеров города клонировали — против Бориса Вишневского заявились на выборы ещё двое Борисов Вишневских, но с другими отчествами. В последние месяцы Мейксин занимался Z-повесткой — в том числе давал поручения районным чиновникам публиковать ролики с локальными лидерами мнений о поддержке спецоперации. Также Мейксин сам ведёт телеграм-канал, где иногда помимо пресс-релизов пишет ответы на публикации журналистов, отмечая их ошибки, или пытается подшучивать над анонимными малоизвестными телеграм-каналами.



Помимо Мейксина, в состав нового созыва городской избирательной комиссии войдут представители партий. Как минимум один член избиркома покинет его состав. Это Алексей Березин, направленный туда от «Партии роста». В нынешний состав петербургского парламента не смог избраться ни один её представитель, вместо них появилась фракция партии «Новые люди». Они по закону теперь должны выдвинуть своего представителя в горизбирком. Он и заменит Березина.

После ухода Максима Мейксина из Смольного освободится кресло главного по внутренней политике. Собеседники «Фонтанки» уже сейчас гадают, кто его может занять. Один из самых банальных — но не точных вариантов — будущая экс-глава горизбиркома Наталья Чечина. Если так выйдет, система сохранит себя и сумма не поменяется.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

