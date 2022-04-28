Заксобрание объявило старт формирования нового состава Горизбиркома Петербурга

Заксобрание Петербурга на заседании 28 апреля приняло постановление о начале сбора предложений по кандидатурам в новый созыв городской избирательной комиссии.

Как пояснил депутат ЗакСа Денис Четырбок, парламент участвует в формировании половины состава Горизбиркома. Согласно законодательству, срок приема предложений от парламентских партий, которые получили по итогам выборов право выдвигать свои кандидатуры, составляет месяц со дня опубликования документа.



В этом созыве право выдвигать своего кандидата потеряла Партия Роста, которая не получила ни одного мандата в региональном парламенте. Зато такое право теперь имеет партия «Новые люди».



В Горизбиркоме — 14 членов, срок полномочий созыва составляет пять лет.

