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    Выборы 2021

    Заксобрание объявило старт формирования нового состава Горизбиркома Петербурга

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    Заксобрание Петербурга на заседании 28 апреля приняло постановление о начале сбора предложений по кандидатурам в новый созыв городской избирательной комиссии.

    Как пояснил депутат ЗакСа Денис Четырбок, парламент участвует в формировании половины состава Горизбиркома. Согласно законодательству, срок приема предложений от парламентских партий, которые получили по итогам выборов право выдвигать свои кандидатуры, составляет месяц со дня опубликования документа.

    В этом созыве право выдвигать своего кандидата потеряла Партия Роста, которая не получила ни одного мандата в региональном парламенте. Зато такое право теперь имеет партия «Новые люди».

    В Горизбиркоме — 14 членов, срок полномочий созыва составляет пять лет.

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