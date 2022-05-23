Театральную площадь и улицу Глинки перекроют до ноября ради многострадальной консерватории

В Адмиралтейском районе Петербурга автомобилистам предстоит объезжать перекрытия в районе Театральной площади до середины осени. Причина в реконструкции Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова — одного из главных городских долгостроев.
С 26 мая будет закрыто движение транспорта по Театральной площади и улице Глинки, сообщает 23 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Перекрытия продлятся до 13 ноября.
Работы ведет московское АО «Политехстрой» — последний подрядчик из череды тех, кто пытался реконструировать консерваторию. За годы попыток подрядчики неоднократно менялись, возбуждали уголовные дела о хищении. В 2020 году президент РФ Владимир Путин призвал решить ситуацию, после чего дело радикально ускорилось, а смета выросла втрое. В феврале «Фонтанка» рассказывала и показывала, как идут работы, что планируют сделать и какие интересные находки сделали специалисты.