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    Театральную площадь и улицу Глинки перекроют до ноября ради многострадальной консерватории

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    В Адмиралтейском районе Петербурга автомобилистам предстоит объезжать перекрытия в районе Театральной площади до середины осени. Причина в реконструкции Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова — одного из главных городских долгостроев.

    С 26 мая будет закрыто движение транспорта по Театральной площади и улице Глинки, сообщает 23 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Перекрытия продлятся до 13 ноября.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Работы ведет московское АО «Политехстрой» — последний подрядчик из череды тех, кто пытался реконструировать консерваторию. За годы попыток подрядчики неоднократно менялись, возбуждали уголовные дела о хищении. В 2020 году президент РФ Владимир Путин призвал решить ситуацию, после чего дело радикально ускорилось, а смета выросла втрое. В феврале «Фонтанка» рассказывала и показывала, как идут работы, что планируют сделать и какие интересные находки сделали специалисты.

    Фото: ГАТИ Петербурга

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