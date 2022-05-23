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    МВФ признал современное состояние мировой экономики худшим со времен Второй мировой войны

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    12 комментариев

    В то время как политики и бизнес-лидеры направляются в Давос на Всемирный экономический форум, глобальная экономика сталкивается, пожалуй, с самым большим испытанием со времен Второй мировой войны. К такому выводу пришли аналитики Международного валютного фонда в докладе «Почему мы должны сопротивляться геоэкономической фрагментации и каким образом», опубликованном в корпоративном блоге МВФ.

    На фоне последствий пандемии COVID-19, волатильности на финансовых рынках и сохраняющейся угрозы изменения климата конфликт на Украине и его последствия — повышение цен на продукты питания и энергоносители, сбои в глобальных цепочках поставок и ужесточение финансовых условий — привели к резкому росту риска геоэкономической фрагментации.

    Как считают эксперты МВФ, для улучшения состояния мировой экономики в первую очередь нужно ослабить торговые ограничения, чтобы уменьшить дефицит и снизить цены. Диверсификация импорта сможет обезопасить логистику, вдвое сократить потенциальные потери ВВП из-за перебоев в поставках и повысить экономическую устойчивость.

    Кроме того, необходимо решить проблему выплат задолженностей, в том числе с помощью реструктуризации платежей, модернизировать систему трансграничных переводов, разработав глобальную цифровую платформу, и ускорить переход к «зеленой» энергетике для решения климатических проблем.

    Согласно мониторингу МВФ, после начала спецоперации около 30 стран ограничили торговлю продуктами питания, энергоносителями и другими ключевыми товарами. Последствия дальнейшей дезинтеграции могут привести к глобальным издержкам, которые скажутся на всех категориях населения, включая как самых бедных, так и самых богатых. По оценкам аналитиков, только технологическая фрагментация спровоцирует средние потери в размере 5 % ВВП для многих стран.

    Ранее в МВФ заявили, что антироссийские санкции могут привести к фрагментации международной валютной системы и ослаблению доминирования доллара США, спровоцированных тенденцией к активному использованию других валют в торговле.

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    Комментарии (12)

    Денеб
    И это благодаря одному-единственному человеку, что характерно!
    274627590
    Странно ВВП России составляет 2% мировой экономики и из-за нее у всего мира проблемы ? Интересно, что сказал бы Станиславский .
    sektor7
    Там Зеленский страну пилит вовсю.
    Закон подписывает об упрощенном въезде поляков и отсутствие границ. Весь запад страны отдаёт им. Даже венгров не спрашивает.
    Войдёт в историю как последний правитель 😂
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