МВФ признал современное состояние мировой экономики худшим со времен Второй мировой войны

В то время как политики и бизнес-лидеры направляются в Давос на Всемирный экономический форум, глобальная экономика сталкивается, пожалуй, с самым большим испытанием со времен Второй мировой войны. К такому выводу пришли аналитики Международного валютного фонда в докладе «Почему мы должны сопротивляться геоэкономической фрагментации и каким образом», опубликованном в корпоративном блоге МВФ.

На фоне последствий пандемии COVID-19, волатильности на финансовых рынках и сохраняющейся угрозы изменения климата конфликт на Украине и его последствия — повышение цен на продукты питания и энергоносители, сбои в глобальных цепочках поставок и ужесточение финансовых условий — привели к резкому росту риска геоэкономической фрагментации.

Как считают эксперты МВФ, для улучшения состояния мировой экономики в первую очередь нужно ослабить торговые ограничения, чтобы уменьшить дефицит и снизить цены. Диверсификация импорта сможет обезопасить логистику, вдвое сократить потенциальные потери ВВП из-за перебоев в поставках и повысить экономическую устойчивость.

Кроме того, необходимо решить проблему выплат задолженностей, в том числе с помощью реструктуризации платежей, модернизировать систему трансграничных переводов, разработав глобальную цифровую платформу, и ускорить переход к «зеленой» энергетике для решения климатических проблем.

