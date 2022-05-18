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    Боевые действия на Украине

    В ООН заявили, что не участвовали в вывозе военных с «Азовстали»

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    ООН не участвовала в вывозе украинских военных с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом 18 мая на брифинге заявил официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик.

    «Как я понимаю, это [вывоз украинских военных] явилось результатом договоренности между двумя сторонами. Мы не участвовали в этом. Мы в принципе говорили, что со всеми военными, задержанными противоположной [стороной], необходимо обращаться в соответствии с установленным международным правом», — сказал он (цитата по ТАСС).

    Ранее в Минобороны РФ заявили, что за сутки в плен сдались 694 украинских военных с завода «Азовсталь». Раненые бойцы находятся в больнице города Новоазовска (ДНР).

    7 мая в Минобороны РФ сообщили о завершении гуманитарной операции по эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали», которая проводилась при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста. В Киеве просили эти организации содействовать и в эвакуации военнослужащих.

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