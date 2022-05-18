В ООН заявили, что не участвовали в вывозе военных с «Азовстали»

ООН не участвовала в вывозе украинских военных с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом 18 мая на брифинге заявил официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик.
«Как я понимаю, это [вывоз украинских военных] явилось результатом договоренности между двумя сторонами. Мы не участвовали в этом. Мы в принципе говорили, что со всеми военными, задержанными противоположной [стороной], необходимо обращаться в соответствии с установленным международным правом», — сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее в Минобороны РФ заявили, что за сутки в плен сдались 694 украинских военных с завода «Азовсталь». Раненые бойцы находятся в больнице города Новоазовска (ДНР).
7 мая в Минобороны РФ сообщили о завершении гуманитарной операции по эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали», которая проводилась при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста. В Киеве просили эти организации содействовать и в эвакуации военнослужащих.