В ООН заявили, что не участвовали в вывозе военных с «Азовстали»

ООН не участвовала в вывозе украинских военных с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом 18 мая на брифинге заявил официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик.



«Как я понимаю, это [вывоз украинских военных] явилось результатом договоренности между двумя сторонами. Мы не участвовали в этом. Мы в принципе говорили, что со всеми военными, задержанными противоположной [стороной], необходимо обращаться в соответствии с установленным международным правом», — сказал он (цитата по ТАСС).

