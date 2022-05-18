Минобороны РФ показало видео из больницы в Новоазовске, куда доставили раненых украинских военных с «Азовстали»

Минобороны РФ
В Минобороны РФ показали очередное видео с украинскими военнослужащими, взятыми в плен на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. На этот раз в кадре раненые бойцы ВСУ, которых доставили в больницу города Новоазовска.
На видео демонстрируются палаты с размещенными в них по несколько человек ранеными украинскими военными. Пленные с «Азовстали» под камеру рассказывают, что отношение к ним в целом нормальное и никакие меры физического и психологического воздействия в отношении них не применяются.
Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что за сутки в плен сдались 694 украинских военных с завода «Азовсталь». Накануне были опубликованы видео, на которых они выходят из укрытия. Многих выносят на носилках. В среду, 18 мая, военное ведомство показало новые кадры с пленными военнослужащими ВСУ.