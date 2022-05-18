    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 9

    6 м/с, с-з

    763мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd63.54eur66.36
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиЕГЭ-2022Санкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    Боевые действия на Украине

    Минобороны РФ показало видео из больницы в Новоазовске, куда доставили раненых украинских военных с «Азовстали»

    3704

    Минобороны РФ

    В Минобороны РФ показали очередное видео с украинскими военнослужащими, взятыми в плен на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. На этот раз в кадре раненые бойцы ВСУ, которых доставили в больницу города Новоазовска.

    На видео демонстрируются палаты с размещенными в них по несколько человек ранеными украинскими военными. Пленные с «Азовстали» под камеру рассказывают, что отношение к ним в целом нормальное и никакие меры физического и психологического воздействия в отношении них не применяются.

    Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что за сутки в плен сдались 694 украинских военных с завода «Азовсталь». Накануне были опубликованы видео, на которых они выходят из укрытия. Многих выносят на носилках. В среду, 18 мая, военное ведомство показало новые кадры с пленными военнослужащими ВСУ.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний

    close