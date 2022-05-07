В Минобороны РФ заявили о завершении операции по эвакуации мирных жителей с «Азовстали»

России при содействии представителей ООН и Международного Комитета Красного Креста удалось завершить гуманитарную операцию по эвакуации мирных жителей с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.



«За период проведения операции (с 5 мая 2022 г.) удалось спасти 51 человека (18 мужчин, 22 женщины, 11 детей), в том числе 7 мая 2022 г. – одного человека», – сообщили 7 мая в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.



Там отметили, что каждому жителю «обеспечена безопасность, оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь». Люди смогли уехать в избранные ими места временного размещения.

