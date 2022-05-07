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    Боевые действия на Украине

    В Минобороны РФ заявили о завершении операции по эвакуации мирных жителей с «Азовстали»

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    России при содействии представителей ООН и Международного Комитета Красного Креста удалось завершить гуманитарную операцию по эвакуации мирных жителей с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

    «За период проведения операции (с 5 мая 2022 г.) удалось спасти 51 человека (18 мужчин, 22 женщины, 11 детей), в том числе 7 мая 2022 г. – одного человека», – сообщили 7 мая в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

    Там отметили, что каждому жителю «обеспечена безопасность, оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь». Люди смогли уехать в избранные ими места временного размещения.

    Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что все дети, женщины и пожилые люди покинули территорию «Азовстали».

    4 мая Минобороны РФ объявило, что с 08:00 до 18:00 5, 6 и 7 мая будет открыт гуманитарный коридор для выхода гражданских лиц из бункеров «Азовстали».

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