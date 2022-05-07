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    В Киеве заявили, что все женщины, дети и старики эвакуированы с «Азовстали»

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    Все дети, женщины и пожилые люди покинули территорию «Азовстали». Такое заявление 7 мая сделала вице-премьер Украины Ирина Верещук.

    «Все женщины, дети и пожилые люди из «Азовстали» были эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена», — говорится в ее телеграм-канале.

    Официальной информации от Минобороны России на момент выхода публикации на этот счет на поступало. Накануне начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что из бункеров предприятия удалось спасти 50 мирных жителей. Среди них — 11 детей. В ООН заявляли о выходе 500 гражданских с «Азовстали», из Мариуполя и с прилегающих территорий.

    Ранее Минобороны РФ объявило, что с 08:00 до 18:00 5, 6 и 7 мая будет открыт гуманитарный коридор для выхода гражданских лиц из бункеров «Азовстали».

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