    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 14

    4 м/с, с-з

    765мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd66.24eur70.07
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Боевые действия на Украине

    Генсек ООН заявил об эвакуации около 500 человек из Мариуполя и «Азовстали»

    3156
    обсудить

    Около 500 человек эвакуировали с территории завода «Азовсталь», из Мариуполя и прилегающих территорий. Об этом 6 мая сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш.

    Он не уточнил, в какой период это было сделано, однако подчеркнул, что эвакуация прошла в ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста.

    «Я надеюсь, что продолжение координации с Москвой и Киевом приведет к увеличению числа гуманитарных пауз для обеспечения безопасного прохода гражданских лиц», — отметил Гутерриш.

    Накануне в ООН заявили о начале новой, третьей по счету операции по эвакуации мирных жителей из бункеров «Азовстали». Подробности не приводились. Гутерриш говорил об «определенном успехе» этого процесса.

    Вопрос эвакуации людей из Мариуполя и «Азовстали» генсек ООН обсуждал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 26 апреля.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close