Генсек ООН заявил об эвакуации около 500 человек из Мариуполя и «Азовстали»

Около 500 человек эвакуировали с территории завода «Азовсталь», из Мариуполя и прилегающих территорий. Об этом 6 мая сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш.



Он не уточнил, в какой период это было сделано, однако подчеркнул, что эвакуация прошла в ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста.



«Я надеюсь, что продолжение координации с Москвой и Киевом приведет к увеличению числа гуманитарных пауз для обеспечения безопасного прохода гражданских лиц», — отметил Гутерриш.



Накануне в ООН заявили о начале новой, третьей по счету операции по эвакуации мирных жителей из бункеров «Азовстали». Подробности не приводились. Гутерриш говорил об «определенном успехе» этого процесса.

