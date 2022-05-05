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    В ООН заявили о начале новой операции по эвакуации мирных жителей из бункеров «Азовстали»

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    3 комментария

    Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что началась третья по счету операция по эвакуации гражданских с территории «Азовстали» и Мариуполя. Об этом вечером 5 мая сообщает РИА Новости.

    «Я не буду больше говорить об этом, пока операция не будет завершена», — заявил Гриффитс на заседании СБ ООН после объявления о начале эвакуации.

    Напомним, накануне Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию анонсировал открытие гуманитарного коридора для эвакуации с «Азовстали» гражданских лиц — рабочих, женщин и детей — с 08:00 до 18:00 5, 6 и 7 мая.

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    Комментарии (3)

    Slava_Rossii
    Там что 500 подземных этажей, что оттуда надо 3 дня выходить?
    260965961
    Дай бог им всем благополучно выбраться!
    Vasya11
    Что-то они больно рьяно озаботлись о находящихся в подземелье Азовстали.
    Ни все колбы уничтожены о своим офицеским составом?
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