В ООН заявили о начале новой операции по эвакуации мирных жителей из бункеров «Азовстали»

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что началась третья по счету операция по эвакуации гражданских с территории «Азовстали» и Мариуполя. Об этом вечером 5 мая сообщает РИА Новости.



«Я не буду больше говорить об этом, пока операция не будет завершена», — заявил Гриффитс на заседании СБ ООН после объявления о начале эвакуации.

Напомним, накануне Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию анонсировал открытие гуманитарного коридора для эвакуации с «Азовстали» гражданских лиц — рабочих, женщин и детей — с 08:00 до 18:00 5, 6 и 7 мая.