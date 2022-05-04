Эвакуация мирных жителей из бункеров «Азовстали» будет идти еще минимум 3 дня

Гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с территории металлургического комбината «Азовсталь» будет открыт в течение ближайших трех дней. Об этом 4 мая сообщает Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.
Отмечается, что вооруженные силы России, «исходя из гуманных принципов» открывают гуманитарный коридор для эвакуации с «Азовстали» гражданских лиц – рабочих, женщин и детей, – с 08:00 до 18:00 5, 6 и 7 мая.
«Подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию России, так и в подконтрольные киевским властям районы», – говорится в сообщении штаба.
Напомним, что вечером 1 мая Минобороны РФ сообщило, что с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе были эвакуированы 80 человек. В том числе, женщины и дети. Их доставили в населенный пункт Безыменное в ДНР. Людям предоставили медицинскую помощь, ночлег и питание.
К 3 мая, по данным ООН, автоколонна эвакуированных из «Азовстали» людей, прибыла в Запорожскую область. Тогда координатор ООН на Украине Оснат Лубрани выражал беспокойство о том, что в бункерах «Азовстали» «может оставаться больше гражданских лиц».