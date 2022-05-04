Эвакуация мирных жителей из бункеров «Азовстали» будет идти еще минимум 3 дня

Гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с территории металлургического комбината «Азовсталь» будет открыт в течение ближайших трех дней. Об этом 4 мая сообщает Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.



Отмечается, что вооруженные силы России, «исходя из гуманных принципов» открывают гуманитарный коридор для эвакуации с «Азовстали» гражданских лиц – рабочих, женщин и детей, – с 08:00 до 18:00 5, 6 и 7 мая.

«Подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию России, так и в подконтрольные киевским властям районы», – говорится в сообщении штаба.