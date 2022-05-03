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    Боевые действия на Украине

    ООН: Мирные жители из бункеров «Азовстали» эвакуированы в Запорожье

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    16 комментариев

    Автоколонна с беженцами из Мариуполя 3 мая приехала на территорию Запорожской области. В пути к ней присоединялись самостоятельные автомобилисты с семьями.

    Об успешной эвакуации с «Азовстали» сообщает управление ООН по гуманитарным вопросам. Уехали из Мариуполя больше ста человек, среди них были раненые.

    «Сегодня мы благополучно доставили людей в Запорожье. Однако я беспокоюсь, что там может оставаться больше гражданских лиц. Мы готовы работать с МККК, чтобы вернуться на «Азовсталь» для их эвакуации, а также сделать то же самое во всех других районах Украины, где происходят интенсивные… боевые действия. С этой целью ООН продолжит взаимодействие со сторонами конфликта», — поделился координатор ООН на Украине Оснат Лубрани.

    Всего, по данным ООН, бункеры «Азовстали» покинули 101 человек. Еще часть присоединилась к колонне в Мангуше. Всего на территорию Запорожья доставлены 127 человек, часть уехала в другие места. Как отметили в ООН, по пути к организованной автоколонне присоединялись частные автомобили.

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    Комментарии (16)

    kirill1972
    я не понимаю-почему всех мирных не вывезти сразу?опять игра идет
    Leo64
    Ответы не появляются - это, типа, модерация?
    Kot Piter
    Объясните мне кто-нибудь, зачем на заводе такое количество подземных бункеров? 🤔
    Бывал на Кировском заводе, так там только один подземный переход под сталелитейным цехом.
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