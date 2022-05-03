ООН: Мирные жители из бункеров «Азовстали» эвакуированы в Запорожье

Автоколонна с беженцами из Мариуполя 3 мая приехала на территорию Запорожской области. В пути к ней присоединялись самостоятельные автомобилисты с семьями.

Об успешной эвакуации с «Азовстали» сообщает управление ООН по гуманитарным вопросам. Уехали из Мариуполя больше ста человек, среди них были раненые.

«Сегодня мы благополучно доставили людей в Запорожье. Однако я беспокоюсь, что там может оставаться больше гражданских лиц. Мы готовы работать с МККК, чтобы вернуться на «Азовсталь» для их эвакуации, а также сделать то же самое во всех других районах Украины, где происходят интенсивные… боевые действия. С этой целью ООН продолжит взаимодействие со сторонами конфликта», — поделился координатор ООН на Украине Оснат Лубрани.