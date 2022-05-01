В Минобороны РФ сообщили об эвакуации 80 мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось эвакуировать 80 гражданских лиц, в том числе женщин, детей. Об этом вечером 1 мая сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что подразделениями российских ВС и народной милиции ДНР для безопасной эвакуации граждан был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался «режим тишины».
Все освобожденные гражданские лица были эвакуированы в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь.
Эвакуированные российскими военнослужащими с завода «Азовсталь» гражданские лица, пожелавшие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста, уточнили в Минобороны РФ.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал ситуацию в Мариуполе «сложной и трагической», хотя боевые действия там, по его словам, прекращены. В Минобороны РФ по этому поводу сообщали, что все боевики на заводе «Азовсталь» заблокированы.