В Минобороны РФ сообщили об эвакуации 80 мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось эвакуировать 80 гражданских лиц, в том числе женщин, детей. Об этом вечером 1 мая сообщили в Минобороны РФ.



В ведомстве уточнили, что подразделениями российских ВС и народной милиции ДНР для безопасной эвакуации граждан был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался «режим тишины».



Все освобожденные гражданские лица были эвакуированы в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь.

