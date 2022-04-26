Путин: Ситуация в Мариуполе сложная и трагическая, боевых действий там нет

Президент России Владимир Путин назвал сложной и трагической ситуацию в Мариуполе.



«Там ситуация сложная, и, может быть, и трагическая. Но она простая на самом деле. Я сегодня только разговаривал с президентом [Турции] Эрдоганом, он говорил о том, что там идут боевые действия. Там нет боевых действий. Они закончены. Нет боевых действий в Мариуполе, они прекращены», — сказал российский лидер на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Москве 26 апреля.



Путин также рассказал Гутерришу, что завод «Азовсталь», где укрылись остатки националистических формирований, «полностью изолирован». «Я отдал приказ не проводить там штурмовых действий. Там не ведется боевых действий». Российский лидер подчеркнул, что если на предприятии есть гражданские люди, то украинские военные должны их выпустить.