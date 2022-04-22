Минобороны РФ: Обстановка в Мариуполе нормализовалась, боевики заблокированы на «Азовстали»

«Все остатки украинских нацистов «Азова» вместе с иностранными наёмниками из США и европейских стран надёжно заблокированы на территории комбината «Азовсталь»», – отметил он.

Как сообщил 22 апреля официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, обстановка в городе «нормализовалась», жители «получили возможность свободно передвигаться по улицам». Сейчас власти ДНР организуют расчистку улиц от завалов.

Минобороны России отчиталось о ходе спецоперации на Украине и ситуации в Мариуполе.

По словам Конашенкова, в течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 13 военных объектов Украины, в том числе склад ракет для зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» в населенном пункте Червонное.



Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 26 военных объектов, среди них два командных пункта, 21 район сосредоточения живой силы и военной техники и три склада ракетно-артиллерийского вооружения.



Ракетные войска поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также артиллерийскую батарею.



Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что город Мариуполь освобожден. В промзоне «надежно заблокирована» группировка из более чем двух тысяч боевиков и иностранных наемников. Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и заблокировать промзону.

