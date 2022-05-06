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    Минобороны рассказало о новой эвакуации из бункеров «Азовстали»

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    Еще одна эвакуация из бункеров «Азовстали» проведена 6 мая. Об этом сообщает начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    Министерство обороны РФ

    По данным Минобороны, удалось спасти 50 мирных жителей. Среди них — 11 детей.

    Все спасенные были переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста. Люди будут доставлены в «избранные места временного размещения».

    Отмечается, что эвакуация гражданских с территории «Азовстали» продолжится 7 мая.

    Напомним, что ранее об эвакуации 500 человек с территории завода «Азовсталь», Мариуполя и прилегающих территорий заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. За какой период проходила эвакуация — не уточняется.

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