Минобороны рассказало о новой эвакуации из бункеров «Азовстали»

Еще одна эвакуация из бункеров «Азовстали» проведена 6 мая. Об этом сообщает начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По данным Минобороны, удалось спасти 50 мирных жителей. Среди них — 11 детей.



Все спасенные были переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста. Люди будут доставлены в «избранные места временного размещения».



Отмечается, что эвакуация гражданских с территории «Азовстали» продолжится 7 мая.



Напомним, что ранее об эвакуации 500 человек с территории завода «Азовсталь», Мариуполя и прилегающих территорий заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. За какой период проходила эвакуация — не уточняется.