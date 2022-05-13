    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 3

    6 м/с, зап

    748мм

    98%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd65.79eur68.78
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Боевые действия на Украине

    СМИ сообщают о желании Украины подписать документ об эвакуации с «Азовстали»

    1273

    Украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что представители Киева хотят подписать документ о том, как будет проходить эвакуация с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, передаёт 13 мая ТАСС.

    «Мы начали новый раунд переговоров вокруг дорожной карты спецоперации (по эвакуации с «Азовстали». — Прим. ТАСС). Есть Красный Крест, они сегодня встречаются с россиянами. Провели с ними [Международным комитетом Красного Креста], а также с ООН переговоры и дали им мандат. Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация с «Азовстали», готовимся к подписанию», — приводит слова Верещук пресс-служба министерства в своем телеграм-канале (цитата по ТАСС).

    По словам чиновницы, в текущем раунде переговоров посредником выступит Турция.

    Операция по эвакуации предполагает несколько этапов, первый — вывоз тяжелораненых, отметила Верещук.

    7 мая в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию сообщили о завершении операции по эвакуации мирных жителей с «Азовстали». В тот же день Верещук заявила, что все дети, женщины и пожилые люди покинули территорию «Азовстали».

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний

    close