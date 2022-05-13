СМИ сообщают о желании Украины подписать документ об эвакуации с «Азовстали»

Украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что представители Киева хотят подписать документ о том, как будет проходить эвакуация с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, передаёт 13 мая ТАСС.



«Мы начали новый раунд переговоров вокруг дорожной карты спецоперации (по эвакуации с «Азовстали». — Прим. ТАСС). Есть Красный Крест, они сегодня встречаются с россиянами. Провели с ними [Международным комитетом Красного Креста], а также с ООН переговоры и дали им мандат. Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация с «Азовстали», готовимся к подписанию», — приводит слова Верещук пресс-служба министерства в своем телеграм-канале (цитата по ТАСС).

