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    РКН заблокировал ресурс с персональными данными клиентов некоторых компаний

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    Роскомнадзор заблокировал ресурс, на котором размещались скомпрометированные персональные данные клиентов некоторых компаний. Об этом гласит запись, опубликованная в Telegram-канале надзорного органа.

    «Ведомство проверит информацию о возможных новых утечках», — сообщили в РКН 18 мая.

    В пресс-службе надзорного органа добавили, что пострадавшие от компрометации персональных данных имеют право на соразмерную компенсацию от виновного лица — как в судебном, так и в досудебном порядке.

    Ранее в среду МВД России заявило, что информация об утечке базы данных ГИБДД в Интернет, опубликованная в некоторых медиа, не соответствует действительности. Об этом свидетельствуют результаты проведённой проверки.

    В начале мая «Фонтанка» писала, что РКН обратился в прокуратуру из-за возможной утечки данных клиентов «Гемотеста». До этого в даркнете появились объявления о якобы продаже конфиденциальных данных клиентов лабораторий. В первом оказался 31 миллион строк, во втором — 554 миллиона. Информация включает в себя не только имена, но и даты, состав заказов, паспортные данные, номера телефонов и адреса электронной почты.

    В марте утечка данных также произошла в компании «Яндекс.Еда». В Сети появилась интерактивная карта с телефонными номерами, именами, сведениями о заказах и адресах клиентов. За это столичный мировой суд оштрафовал сервис на 60 тысяч рублей.

    Отметим, целью хакеров периодически становятся не только сайты частных компаний, но и веб-ресурсы государственных ведомств. Так, в марте атакам подверглись порталы ФСИН, Минкульта, Минэнерго, Росстата, ФАС, агентств по управлению госимуществом и по делам молодежи. В апреле стало известно, что в открытом доступе оказалась база электронных писем Министерства культуры РФ, администрации города Благовещенска и аппарата губернатора Тверской области.

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