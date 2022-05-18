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    В МВД опровергли утечку базы данных ГИБДД в Сеть

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    3 комментария

    МВД России заявило, что публикации об утечке базы данных ГИБДД в Интернет не соответствуют действительности. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

    Там рассказали, что в среду в некоторых СМИ появилась информация о якобы попавших в сеть данных граждан из информационных ресурсов МВД. Проверка показала, что это не так.

    «МВД России сообщает, что тестирование ведомственных информационных ресурсов на предмет их возможных уязвимостей проводится специалистами технических служб на постоянной основе. В данном случае опубликованная информация по результатам проведенной проверки не находит своего подтверждения», — заявили в ведомстве и добавили, что сейчас информационные системы МВД работают в штатном режиме.

    Сайты государственных ведомств в России периодически становятся целями хакеров. Так, в марте атакам подверглись порталы ФСИН, Минкульта, Минэнерго, Росстата, ФАС, агентств по управлению госимуществом и по делам молодежи. А в апреле стало известно, что в открытом доступе оказалась база электронных писем Министерства культуры РФ, администрации города Благовещенска и аппарата губернатора Тверской области

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    Комментарии (3)

    Карабас Барабас
    На Юноне много разных баз продавалось, вопрос выхода на людей и денег.
    alexadmin
    Как же они увидят утечку, если они весь интернет себе заблокировали? Только недружественным странам все видно.
    Денеб
    Какую по счёту?
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