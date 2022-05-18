В МВД опровергли утечку базы данных ГИБДД в Сеть

МВД России заявило, что публикации об утечке базы данных ГИБДД в Интернет не соответствуют действительности. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе ведомства.



Там рассказали, что в среду в некоторых СМИ появилась информация о якобы попавших в сеть данных граждан из информационных ресурсов МВД. Проверка показала, что это не так.

