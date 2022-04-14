Хакеры взломали базу электронных писем Минкультуры и региональных властей

В Сети появилась в открытом доступе база электронных писем Министерства культуры РФ, администрации города Благовещенска и аппарата губернатора Тверской области. Общий объем информации — более 700 гигабайт, сообщает 14 апреля «Коммерсантъ».
В документах, в частности, содержится информация о зарплатах, увольнениях, дефектах объектов культурного наследия. По данным издания, утечка стала следствием атаки хакерской группировки Anonymous.
В Минкультуры РФ подтвердили, что выявили хакерскую атаку на электронную почту подведомственного ФГБУ «Росгосэкспертиза»: «В настоящий момент специалистами ФГБУ проводится работа по устранению последствий взлома и усилению защиты информационных баз учреждения. Весь электронный документооборот Министерства культуры функционирует в штатном режиме», — заявили в ведомстве.
Причиной взлома могла стать уязвимость почтовых серверов, используемых чиновниками, что говорит о пренебрежении госорганами политикой кибербезопасности, отмечают эксперты, опрошенные «Ъ».
Отметим, что хакеры регулярно взламывают сайты государственных ведомств в России. В частности, в марте такая атака затронула электронные порталы ФСИН, Минкульта, Минэнерго, Росстата, ФАС, агентств по управлению госимуществом и по делам молодежи.