ТАСС: После гибели крейсера «Москва» новым флагманом ЧФ может стать фрегат «Адмирал Макаров»

Флагманом Черноморского флота России может стать ракетный фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11356, передаёт 18 мая ТАСС со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам Крыма.
«После гибели «Москвы» новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. Пока выбор сделан в пользу «Адмирала Макарова», — рассказал источник.
Осенью 2021 года на IX Международном морском бизнес-форуме в Севастополе источник ТАСС сообщил, что флагманом Черноморского флота планируется сделать десантный вертолетоносный корабль «Митрофан Москаленко» проекта 23900, который строится на судостроительном заводе «Залив» в Керчи.
В ночь на 14 апреля стало известно, что из-за пожара на крейсере «Москва» сдетонировал боезапас, корабль получил серьёзные повреждения. Вечером того же дня ведомство объявило, что крейсер затонул при буксировке в Севастополь, подробнее об этом читайте на «Фонтанке». 22 апреля Минобороны сообщило, что в ходе борьбы за живучесть флагмана Черноморского флота погиб один военнослужащий и 27 пропали без вести, а остальные 396 членов экипажа были эвакуированы на корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь.