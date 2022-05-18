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    ТАСС: После гибели крейсера «Москва» новым флагманом ЧФ может стать фрегат «Адмирал Макаров»

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    9 комментариев

    Флагманом Черноморского флота России может стать ракетный фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11356, передаёт 18 мая ТАСС со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам Крыма.

    «После гибели «Москвы» новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. Пока выбор сделан в пользу «Адмирала Макарова», — рассказал источник.

    Осенью 2021 года на IX Международном морском бизнес-форуме в Севастополе источник ТАСС сообщил, что флагманом Черноморского флота планируется сделать десантный вертолетоносный корабль «Митрофан Москаленко» проекта 23900, который строится на судостроительном заводе «Залив» в Керчи.

    В ночь на 14 апреля стало известно, что из-за пожара на крейсере «Москва» сдетонировал боезапас, корабль получил серьёзные повреждения. Вечером того же дня ведомство объявило, что крейсер затонул при буксировке в Севастополь, подробнее об этом читайте на «Фонтанке». 22 апреля Минобороны сообщило, что в ходе борьбы за живучесть флагмана Черноморского флота погиб один военнослужащий и 27 пропали без вести, а остальные 396 членов экипажа были эвакуированы на корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь.

    «Адмирал Макаров» является третьим фрегатом морской зоны проекта 11356 и назван в честь российского флотоводца и ученого, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Передача фрегата ВМФ состоялась 27 декабря 2017 года. Неоднократно входил в состав постоянной группировки Военно-морского флота РФ в Средиземном море.

    Это серия многоцелевых фрегатов (сторожевых кораблей) дальней морской зоны, предназначенных для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок и наземных объектов противника, дозорной службы, патрулирования, охраны морских коммуникаций. Корабли имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, скорость 30 узлов, автономность плавания 30 суток. Фрегат вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой и торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

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    Комментарии (9)

    Satyr
    А крейсеров больше нет чтоль? А че так? На яхты значит есть?
    274765416
    Хм... как бы опять кто нибудь не закурил возле бочки с порохом. А то потом опять скажут " никаких ракет не было, просто пожар возник в закрытом помещении" А так скоро и кораблей не останется и ребят жалко и вообще пора все это заканчивать.
    OttoVonNasmorck
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