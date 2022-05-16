ГУП «ТЭК» «подвинуло» опасную парковку в Приморском районе, где в кипятке варились машины

ГУП «ТЭК» добилось в суде переноса парковки у ТЦ «Меркурий». Ранее там под землю провалились три машины.
Как сообщил ТЭК 16 мая, суд встал на его сторону в споре с АО «Адамант» — арендатором того самого участка, где стоит торговый центр. Теперь парковка должна переехать на безопасную территорию.
«Фонтанка» рассказывала, как 12 апреля 2021 года из-за прохудившейся трубы горячего водоснабжения грунт под парковкой размыло и три машины провалились в образовавшееся озеро. ТЭК сообщал, что к тому времени трижды направлял предписания по переносу стоянки, так как она находится в пределах охранной зоны теплосетей. Их проигнорировали, так что предприятие пошло в суд.
Кроме того, суд обязал ТСЖ «Коллонтай 31–2» перенести детскую площадку в Невском районе, которая также находится над трубопроводом.
Всего в 2021 году ТЭК отправил 37 претензий по нарушениям охранных зон теплосетей и подал 79 исков. Вынесено 22 решения об устранении этих нарушений, в 10 случаях владельцы сами устранили их, не дожидаясь судебного акта.
Охранными зонами считаются земельные участки шириной не менее 3 метров в каждую сторону от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. Это относится не только к киоскам, детским площадкам или парковкам, но и к подвалам, где иногда открываются хостелы и кафе в непосредственной близости к трубам с кипятком. Подробнее — в материале «Фонтанки».