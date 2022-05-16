ГУП «ТЭК» «подвинуло» опасную парковку в Приморском районе, где в кипятке варились машины

ГУП «ТЭК» добилось в суде переноса парковки у ТЦ «Меркурий». Ранее там под землю провалились три машины.



Как сообщил ТЭК 16 мая, суд встал на его сторону в споре с АО «Адамант» — арендатором того самого участка, где стоит торговый центр. Теперь парковка должна переехать на безопасную территорию.

«Фонтанка» рассказывала, как 12 апреля 2021 года из-за прохудившейся трубы горячего водоснабжения грунт под парковкой размыло и три машины провалились в образовавшееся озеро. ТЭК сообщал, что к тому времени трижды направлял предписания по переносу стоянки, так как она находится в пределах охранной зоны теплосетей. Их проигнорировали, так что предприятие пошло в суд.



Фото: ГУП «ТЭК» Фото: ГУП «ТЭК» Фото: ГУП «ТЭК» Фото: ГУП «ТЭК» Фото: ГУП «ТЭК» Поделиться Поделиться



