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Прежде чем машины упали в яму у «Меркурия», ТЭК трижды предупреждал хозяина парковки, что её надо перенести

Энергетики отремонтировали теплосеть на Савушкина в Петербурге

В компании подчеркнули, что выдавали хозяину автостоянки несколько предписаний с требованием убрать парковку с территории, под которой проходят трубы.

К 4:30 13 апреля теплоэнергетики завершили сварку трубопровода у ТРК «Меркурий», где вчера в яму упали машины, и приступили к запитке сети теплоносителем. В 8:55 циркуляция была полностью восстановлена. В ходе ремонта пришлось заменить 11,5 метра теплосети. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Ремонт должен был завершиться к 11:47, но теплоэнергетики справились почти на три часа раньше нормативного срока. У потребителей горячее водоснабжение и тепло не отключали, в зоне ограничения находился лишь торговый центр.

Авария на магистральной сети диаметром 700 мм на улице Савушкина, 141, между Туристской и Беговой, произошла 12 апреля в 15:47. Получили повреждения три автомобиля, стоявшие на парковке в охранной зоне тепловых сетей — момент падения попал на видео. Автовладельцам будет возмещён ущерб в установленном законом порядке: у ТЭК заключен договор с «Согазом», имущество третьих лиц застраховано.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
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«Парковка у торгового центра «Меркурий» расположена в охранной зоне тепловых сетей. Специалистами ГУП «ТЭК СПб» было выдано три предписания в адрес владельца парковки с требованием о выносе её за территорию, где проходит магистральный трубопровод. Последнее предупреждение теплоэнергетики вынесли 29 марта 2021 года, однако предписания были проигнорированы. По правилам безопасности возводить какие бы то ни было постройки, организовывать парковки, свалки, детские площадки, склады в охранной зоне инженерных сетей (то есть непосредственно над теплосетями и в радиусе пяти метров от них) категорически запрещено. В случае дефекта на таких участках возникает потенциальная опасность здоровью и жизни людей, а также причинения ущерба имуществу», — отмечается в сообщении ТЭК.

Тепломагистраль была проложена в 1989 году. Специалисты предприятия рассматривают возможность включения её в программу реконструкции на ближайшие годы.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (2)

265859203
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Мой номер кaрты: 4890 4200 5090 508 сeмь

Заранее большое человеческое спaсибо...
мухомор
Толстый намёк на то, что ни ГУП ТЭК, ни страховая Согаз ничего пострадавшим автовладельцам не выплатят. Судитесь с Меркурием или на кого там территория оформлена.
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