Прежде чем машины упали в яму у «Меркурия», ТЭК трижды предупреждал хозяина парковки, что её надо перенести

К 4:30 13 апреля теплоэнергетики завершили сварку трубопровода у ТРК «Меркурий», где вчера в яму упали машины, и приступили к запитке сети теплоносителем. В 8:55 циркуляция была полностью восстановлена. В ходе ремонта пришлось заменить 11,5 метра теплосети. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Ремонт должен был завершиться к 11:47, но теплоэнергетики справились почти на три часа раньше нормативного срока. У потребителей горячее водоснабжение и тепло не отключали, в зоне ограничения находился лишь торговый центр.