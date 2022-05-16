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    Песков рассказал о разнице между вступлением в НАТО стран Северной Европы и Украины

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    17 комментариев

    Вступление Украины в НАТО могло бы привести к территориальному спору со страной, находящейся в альянсе. Со Швецией и Финляндией, которые намерены вступить в НАТО, у России территориальных споров нет. Об этом 16 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией. В то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе, что несет огромные-огромные риски для всего континента», — рассказал Песков (цитата по газете «Коммерсантъ»).

    По словам пресс-секретаря главы государства, Россия следит за планируемым расширением НАТО «самым тщательным образом», в Кремле убеждены, что вступление Финляндии и Швеции в альянс не укрепит «архитектуру безопасности на нашем континенте».

    Недавно власти Швеции объявили, что официально приняли решение о подаче заявки на членство в альянс НАТО. Президент Финляндии объявил 15 мая о решении страны вступить в НАТО и рассказал о звонке Владимиру Путину, в котором он уведомил российского лидера об этой инициативе.

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    Комментарии (17)

    jump
    это у вас нет территориальных разногласий , а у них может быть и есть . Забыли как глава СССР денацифицровал и демилитаризировал Финляндию в 1939 и отобрал территории в Карелии , так вот так как вы напоминаете сейчас Украине что это не их территории вам могут напомнить также со стороны Финляндии о 1939 годах , теперь могут и напомнить!
    Iamthebeast
    У НАТО теперь новая жизнь началась!
    Denis_5e4cccd08a04e
    Вообще то в НАТО не берут страны с территориальными спорами. По уставу. Именно по причине возможного втягивания НАТО в конфликт.
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