Песков рассказал о разнице между вступлением в НАТО стран Северной Европы и Украины

Вступление Украины в НАТО могло бы привести к территориальному спору со страной, находящейся в альянсе. Со Швецией и Финляндией, которые намерены вступить в НАТО, у России территориальных споров нет. Об этом 16 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией. В то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе, что несет огромные-огромные риски для всего континента», — рассказал Песков (цитата по газете «Коммерсантъ»).



По словам пресс-секретаря главы государства, Россия следит за планируемым расширением НАТО «самым тщательным образом», в Кремле убеждены, что вступление Финляндии и Швеции в альянс не укрепит «архитектуру безопасности на нашем континенте».

