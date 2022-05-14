Тест на адекватность: 7 признаков, что с вашей самооценкой всё в порядке

Человек со здоровой самооценкой не требует от себя быть самым-самым и выглядеть на 20 лет моложе Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





К сожалению, очень мало людей на свете обладают адекватной самооценкой, рассказывает «Доктор Питер». Кто-то склонен себя постоянно критиковать и принижать собственные заслуги, а кто-то, напротив, мнит себя центром вселенной и абсолютно глух к критическим замечаниям.

Между тем здоровая самооценка очень важна — как для собственного ментального благополучия, так и для нормальных отношений с окружающими. Психолог Михаил Лабковский перечислил признаки, которые говорят, что с вашей самооценкой всё хорошо.



Михаил Лабковский — психолог, писатель, теле- и радиоведущий. Вы не пытаетесь залезть в чужую голову

Нередко люди, которые испытывают проблемы с самооценкой, пытаются играть в «экстрасенсов»: прочитать чужие мысли, подумать за собеседника и решить, что же он «на самом деле» имел в виду. Однако человек со здоровой самооценкой, напоминает Лабковский, ориентируется только на то, что ему прямо говорят.

Ваша вина не превышает тяжесть ситуации

Человек, который трезво оценивает себя, не будет убиваться из-за того, что наступил кому-то случайно на ногу: он будет испытывать вину ровно до того момента, пока не попросит прощения. А в случае, если он совершит действительно серьезный проступок, он сделает всё для того, чтобы исправить ситуацию, но не будет думать, что степень его вины «компенсирует» ущерб.

Вы разрешаете себе быть небезупречным

Никто не идеален — и человек с нормальной самооценкой это осознает. В определенных ситуациях нужно позволять себе быть уязвимым и испытывать обычные человеческие чувства: гнев, разочарование, скорбь. Тот, у кого нет проблем с самооценкой, не будет требовать от себя выглядеть на 20 лет моложе и быть самым-самым во всех областях.



Вам невозможно навязать стыд

Уязвимость перед манипуляциями — явный признак проблем с самооценкой. Человеком, у которых таких проблем нет, вообще нельзя управлять с помощью оценивания: ему безразличны успехи «сына маминой подруги», ему не страшно спросить, если он чего-то не знает или в чем-то не уверен.

Комплименты и похвала вам приятны

Вы испытываете смущение, когда вас хвалят или вам говорят комплименты? Это значит, что с самооценкой у вас не всё в порядке. Еще один тревожный признак — зависимость от похвалы и комплиментов, отмечает Лабковский в своем телеграм-канале.

Вы не сравниваете себя с другими

Люди со здоровой самооценкой не ощущают себя участниками непонятной гонки и не пытаются никому ничего доказать. Они просто не думают о том, чтобы сравнить себя с кем-либо.

Вы добры к себе

Наконец, человек с нормальной самооценкой не будет себя корить и гнобить почем зря, ему не стыдно за свои естественные реакции и эмоции. Кроме того, такие люди умеют себя поддержать и возвращать ресурсное состояние за короткое время.