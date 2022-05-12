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    «Газпром» прекращает транзит по газопроводу «Ямал — Европа» через Польшу

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    4 комментария

    «Газпром» прекращает транзит газа по польскому участку газопровода «Ямал — Европа», принадлежащему компании EuRoPol GAZ (совместное предприятие «Газпрома» и польской PGNiG). Причина — контрсанкции России против энергетического сектора, введенные накануне.

    «Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности для «Газпрома» это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», — написал в телеграм-канале официальный представитель группы Сергей Куприянов.

    Он добавил, что ранее польская сторона неоднократно нарушала права ПАО «Газпром» как акционера EuRoPol GAZ, а 26 апреля заблокировала для компании возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ.

    Ранее газ из России перестали получать бывшие дочерние компании «Газпрома» в Германии.

    10 мая оператор газотранспортной системы Украины уведомил «Газпром» о том, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области. В компании заявили, что на неё приходится до трети транзита из России в Европу. 12 мая правительство России утвердило перечень энергокомпаний, против которых вводятся ответные ограничительные меры. В список попало 31 юридическое лицо, в том числе компании из ФРГ, Франции, Великобритании, США и Сингапура. Среди них в основном экс-«дочки» «Газпрома», связанные с Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd, а также группа Wingas/WIEH/WIEE, которая владеет большим пакетом контрактов на поставку российского газа, и Astora — крупнейший оператор хранения газа в Европе.

    На этом фоне цена газа в Европе в ходе торгов на бирже 12 мая выросла на 20% и уже превысила 1 200 долларов за 1 тыс. куб. м.

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    Комментарии (4)

    07A
    Пусть европейцы немного успокоятся и попробуют соснуть.
    Дежурный по объединению
    Как интересно, однако, слагают новости - в одном месте пишут "Польша перестала осуществлять транзит газпрома", в другом "Газпром перестал осуществлять транзит через польшу". Вроде бы одно и тоже, но есть нюанс.
    Аристотель
    Был Европол, станет Евродно.
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