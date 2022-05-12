«Газпром» прекращает транзит по газопроводу «Ямал — Европа» через Польшу

«Газпром» прекращает транзит газа по польскому участку газопровода «Ямал — Европа», принадлежащему компании EuRoPol GAZ (совместное предприятие «Газпрома» и польской PGNiG). Причина — контрсанкции России против энергетического сектора, введенные накануне.
«Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности для «Газпрома» это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», — написал в телеграм-канале официальный представитель группы Сергей Куприянов.
Он добавил, что ранее польская сторона неоднократно нарушала права ПАО «Газпром» как акционера EuRoPol GAZ, а 26 апреля заблокировала для компании возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ.
Ранее газ из России перестали получать бывшие дочерние компании «Газпрома» в Германии.
10 мая оператор газотранспортной системы Украины уведомил «Газпром» о том, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области. В компании заявили, что на неё приходится до трети транзита из России в Европу. 12 мая правительство России утвердило перечень энергокомпаний, против которых вводятся ответные ограничительные меры. В список попало 31 юридическое лицо, в том числе компании из ФРГ, Франции, Великобритании, США и Сингапура. Среди них в основном экс-«дочки» «Газпрома», связанные с Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd, а также группа Wingas/WIEH/WIEE, которая владеет большим пакетом контрактов на поставку российского газа, и Astora — крупнейший оператор хранения газа в Европе.
На этом фоне цена газа в Европе в ходе торгов на бирже 12 мая выросла на 20% и уже превысила 1 200 долларов за 1 тыс. куб. м.