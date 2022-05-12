«Газпром» прекращает транзит по газопроводу «Ямал — Европа» через Польшу

«Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности для «Газпрома» это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», — написал в телеграм-канале официальный представитель группы Сергей Куприянов.

Он добавил, что ранее польская сторона неоднократно нарушала права ПАО «Газпром» как акционера EuRoPol GAZ, а 26 апреля заблокировала для компании возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ.

Ранее газ из России перестали получать бывшие дочерние компании «Газпрома» в Германии.

10 мая оператор газотранспортной системы Украины уведомил «Газпром» о том, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области. В компании заявили, что на неё приходится до трети транзита из России в Европу. 12 мая правительство России утвердило перечень энергокомпаний, против которых вводятся ответные ограничительные меры. В список попало 31 юридическое лицо, в том числе компании из ФРГ, Франции, Великобритании, США и Сингапура. Среди них в основном экс-«дочки» «Газпрома», связанные с Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd, а также группа Wingas/WIEH/WIEE, которая владеет большим пакетом контрактов на поставку российского газа, и Astora — крупнейший оператор хранения газа в Европе.