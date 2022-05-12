Бывшие «дочки» «Газпрома» в Германии перестали получать газ из России

Газ из России перестали получать бывшие дочерние компании «Газпрома» в Германии. Об этом 12 мая заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек и добавил, что ситуация находится на контроле и поставки могут компенсировать за счет импорта из других стран.
«Вчера вечером опубликован указ, по которому европейские газовые компании попали под санкции России. В Германии затронуты «Газпром» и ее дочерние предприятия. Это значит, что несколько дочерних предприятий не получают газ из России. Но рынок предлагает альтернативы, они (компании) замещают газ на рынке другим газом. Мы внимательно отслеживаем ситуацию. Мы подготовились к этой ситуации», — цитирует Хабека РИА Новости.
Накануне правительство России утвердило перечень энергокомпаний, против которых вводятся блокирующие меры. В списке — 31 юридическое лицо, среди которых в основном экс-«дочки» «Газпрома», связанные с Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd. В перечне значатся группа Wingas/WIEH/WIEE, которая владеет большим пакетом контрактов на поставку российского газа, и Astora — крупнейший оператор хранения газа в Европе. Также под рестрикции попало EUROPOL GAZ S.A. — совместное предприятие «Газпрома» с PGNiG, оператором польской части газопровода «Ямал — Европа».
Группа «Газпром» 31 марта прекратила участие в немецкой компании Gazprom Germania Gmbh и всех принадлежащих ей активах, в числе которых — Gazprom Marketing & Trading Ltd. Поводом могла послужить возможная в случае прекращения поставок энергоносителей из России национализация дочерних предприятий «Газпрома» и «Роснефти».