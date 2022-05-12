Бывшие «дочки» «Газпрома» в Германии перестали получать газ из России

Газ из России перестали получать бывшие дочерние компании «Газпрома» в Германии. Об этом 12 мая заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек и добавил, что ситуация находится на контроле и поставки могут компенсировать за счет импорта из других стран.



«Вчера вечером опубликован указ, по которому европейские газовые компании попали под санкции России. В Германии затронуты «Газпром» и ее дочерние предприятия. Это значит, что несколько дочерних предприятий не получают газ из России. Но рынок предлагает альтернативы, они (компании) замещают газ на рынке другим газом. Мы внимательно отслеживаем ситуацию. Мы подготовились к этой ситуации», — цитирует Хабека РИА Новости.

