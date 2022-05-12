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    Бывшие «дочки» «Газпрома» в Германии перестали получать газ из России

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    9 комментариев

    Газ из России перестали получать бывшие дочерние компании «Газпрома» в Германии. Об этом 12 мая заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек и добавил, что ситуация находится на контроле и поставки могут компенсировать за счет импорта из других стран.

    «Вчера вечером опубликован указ, по которому европейские газовые компании попали под санкции России. В Германии затронуты «Газпром» и ее дочерние предприятия. Это значит, что несколько дочерних предприятий не получают газ из России. Но рынок предлагает альтернативы, они (компании) замещают газ на рынке другим газом. Мы внимательно отслеживаем ситуацию. Мы подготовились к этой ситуации», — цитирует Хабека РИА Новости.

    Накануне правительство России утвердило перечень энергокомпаний, против которых вводятся блокирующие меры. В списке — 31 юридическое лицо, среди которых в основном экс-«дочки» «Газпрома», связанные с Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd. В перечне значатся группа Wingas/WIEH/WIEE, которая владеет большим пакетом контрактов на поставку российского газа, и Astora — крупнейший оператор хранения газа в Европе. Также под рестрикции попало EUROPOL GAZ S.A. — совместное предприятие «Газпрома» с PGNiG, оператором польской части газопровода «Ямал — Европа».

    Группа «Газпром» 31 марта прекратила участие в немецкой компании Gazprom Germania Gmbh и всех принадлежащих ей активах, в числе которых — Gazprom Marketing & Trading Ltd. Поводом могла послужить возможная в случае прекращения поставок энергоносителей из России национализация дочерних предприятий «Газпрома» и «Роснефти».

    Gazprom Germania — группа компаний, которая через дочернюю организацию Gazprom Marketing & Trading занимается торговлей природным газом на спотовых рынках Великобритании, а также сбытом сжиженного природного газа в Юго-Восточной Азии. Через «дочку» Gazprom Schweiz AG торгует природным газом в странах Средней Азии и бывшего Советского Союза, а также в Австрии, Италии и Сербии.

    Торговля и сбыт природного газа в Германии осуществляются главным образом через компанию Wingas, а в Чехии и Словакии — через Vemex Gazprom Germania.

    Также Gazprom Germania является оператором нескольких крупных газохранилищ в ФРГ.

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    Комментарии (9)

    СлаваРоссии
    И здесь у евробюрократов не прошло, не срослось. А какие были наивные надежды! Щёки раздувались! Вот Боррель и сдулся - сдал за последние 2 месяца. Урсула - то молодец, пока держится,- сказывается гинекологическое образование ( для абортац
    Марти МакФлай
    Ну, дочки выросли и стали самостоятельными. Все логично.
    AlBerkut
    Чот как-то не вовремя, не согласовали специальную операцию с генералом Мороз....
    А вот если бы зимой проводить операцию по дегазации Европы...
    А сейчас что, ну возможно хим.промка немного потерпит, а к холодам точно Zаместят...
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