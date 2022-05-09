Медвежата — герои «Фонтанки» первый раз вышли из домика в тверском центре спасения

Медвежата, попавшие в тверской центр спасения в том числе из Ленинградской области, окрепли. Самый старшие первый раз вышли из домика-берлоги. Об это 9 мая сообщает Центр спасения медвежат-сирот в своей группе «ВКонтакте».



«Чук и Гек, Шима и Норд, Даша, Мишутка и Матроскин, недолго раздумывая, лишь слегка потоптавшись на трапе, <...> вышли из домика-берлоги и начали уверенно осваивать свои лесные «владения»», — рассказывают сотрудники центра.

