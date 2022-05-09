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    Медвежата — герои «Фонтанки» первый раз вышли из домика в тверском центре спасения

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    1 комментарий

    Медвежата, попавшие в тверской центр спасения в том числе из Ленинградской области, окрепли. Самый старшие первый раз вышли из домика-берлоги. Об это 9 мая сообщает Центр спасения медвежат-сирот в своей группе «ВКонтакте».

    «Чук и Гек, Шима и Норд, Даша, Мишутка и Матроскин, недолго раздумывая, лишь слегка потоптавшись на трапе, <...> вышли из домика-берлоги и начали уверенно осваивать свои лесные «владения»», — рассказывают сотрудники центра.

    Чук и Гек приехали в центра спасения из Вологодской области, и Шима и Норд — из Новгородской, их нашли на границе с Ленобласти. Позже уголовный розыск Лужского района задержал подозреваемого в убийстве их матери. В начале апреля из Ленобласти в центр поступили ещё два медвежонка. Их назвали Нестор-Поль и Лодеюшка Гордеевна.

    На днях в центр привезли четырнадцатого пациента, из Кировской области.

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    Комментарии (1)

    hal9000
    чет мне тоже захотелось побегать.. по деревьям полазать ..порычать ..меда поесть..
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