Медвежата — герои «Фонтанки» первый раз вышли из домика в тверском центре спасения

Медвежата, попавшие в тверской центр спасения в том числе из Ленинградской области, окрепли. Самый старшие первый раз вышли из домика-берлоги. Об это 9 мая сообщает Центр спасения медвежат-сирот в своей группе «ВКонтакте».
«Чук и Гек, Шима и Норд, Даша, Мишутка и Матроскин, недолго раздумывая, лишь слегка потоптавшись на трапе, <...> вышли из домика-берлоги и начали уверенно осваивать свои лесные «владения»», — рассказывают сотрудники центра.
Чук и Гек приехали в центра спасения из Вологодской области, и Шима и Норд — из Новгородской, их нашли на границе с Ленобласти. Позже уголовный розыск Лужского района задержал подозреваемого в убийстве их матери. В начале апреля из Ленобласти в центр поступили ещё два медвежонка. Их назвали Нестор-Поль и Лодеюшка Гордеевна.
На днях в центр привезли четырнадцатого пациента, из Кировской области.