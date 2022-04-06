В Ленобласти рубили лес и развалили медвежью берлогу. Двух медвежат пришлось спасать

Двух маленьких медвежат достали из разрушенной лесорубами берлоги в Лодейнопольском районе Ленобласти. Выхаживать малышей будут в реабилитационном центре в Тверской области.

В лесу, расположенном в четырех километрах от деревни Ребовичи, во время рубки лесных насаждений пострадала берлога, в которой находилась медведица с двумя детенышами, сообщает 6 апреля пресс-служба комитета по животному миру Ленинградской области. Испуганная мать покинула берлогу, оставив медвежат. В таких случаях к детенышам медведицы уже не возвращаются.