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    В Ленобласти рубили лес и развалили медвежью берлогу. Двух медвежат пришлось спасать

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    Фото: Комитет по животному миру Ленинградской области
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    Двух маленьких медвежат достали из разрушенной лесорубами берлоги в Лодейнопольском районе Ленобласти. Выхаживать малышей будут в реабилитационном центре в Тверской области.

    В лесу, расположенном в четырех километрах от деревни Ребовичи, во время рубки лесных насаждений пострадала берлога, в которой находилась медведица с двумя детенышами, сообщает 6 апреля пресс-служба комитета по животному миру Ленинградской области. Испуганная мать покинула берлогу, оставив медвежат. В таких случаях к детенышам медведицы уже не возвращаются.

    После консультаций со специалистами сотрудники охотнадзора приняли решение изъять медвежат и отправить их на реабилитацию в Центр спасения медвежат-сирот в Тверскую область. Маленьких самца и самочку возрастом 2,5 месяца оперативно доставили в центр. Оба чувствуют себя хорошо, теперь находятся под присмотром специалистов, добавляют в ведомстве.

    Этой зимой на границе Ленинградской и Новгородской областей, а также в соседней Вологодской сиротами остались несколько медвежат. Их передали в Центр спасения медвежат в Тверской области. «Фонтанка» показывала малышей, которым к тому моменту исполнился месяц.

    Фото: Комитет по животному миру Ленинградской области

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    Комментарии (5)

    DanCitizen
    Только рушить умеют...
    Профессор Тарантога
    Традиционно.... По-нашему.....Лес рубят - щепки летят....
    Xodok1
    А виновные будут наказаны? Где Бастрыкин с лупой. Какое там? Тысячами убивают, не до лесорубов тем более все в доле.
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