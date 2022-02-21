Брошенных новорожденных медвежат спасли охотники в Вологодской области. Чук и Гек только открыли глаза

Видео: Центр спасения медвежат-сирот
Из разрушенной берлоги в Вологодской области спасли двух медвежат. Малышам только исполнился месяц, а значит, уже половину своей жизни они провели на попечении людей. В центре спасения рассказали, как проходит реабилитация новорожденных.
У медвежат Чука и Гека, спасенных охотниками в Вологодской области, открылись глаза, а значит, малышам исполнился месяц, сообщают 21 февраля в группе Центра спасения медвежат-сирот «ВКонтакте». Получается, что родились они в период с 18 по 20 января этого года. В центр их доставили 9 февраля. Поначалу специалистов тревожил плохой аппетит малышей, но спустя полторы недели медвежата отлично едят и растут прямо на глазах, с каждым днем все настойчивее пытаясь вставать на лапы и активнее играть. Правда, игр пока хватает минут на 10–15, после чего они снова заваливаются спать до следующей трапезы.
Медвежат нашли 5 февраля. В Верховажском районе Вологодской области охотники увидели свежие следы медведя. Пройдя по ним около километра, они обнаружили разрушенную берлогу, а в ней двух новорожденных медвежат. Малыши замерзали и от голода еле издавали писк, рассказали в Облохотдепартаменте Вологодской области. Охотники вызвали охотинспектора, и тот забрал сирот. Малыши на тот момент весили около 1 килограмма, и у них еще не открылись глаза и уши. Без матери в берлоге они бы замерзли насмерть за несколько часов.
Видео: Вологда Регион | 35ТВ
На временном содержании медвежатам обеспечили теплую лежанку и частое кормление из бутылочки, а позже малышей передали в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Там выхаживают бурых медвежат, оставшихся без матери, и адаптируют их к жизни в дикой природе. Новорожденных, получивших имена Чук и Гек, специалисты взяли под постоянный контроль, ведь за время, что они провели в берлоге без матери, у них могла развиться пневмония, крайне опасная в таком возрасте, а замена материнского молока на молочную смесь грозила проблемами с ЖКТ. У Чука также все еще лечат ссадину на носу.
Видео: Центр спасения медвежат-сирот
Судьбу медведицы выяснили охотинспекторы. По следам они установили, что она залегла в спячку в новую берлогу неподалеку. По словам нашедших медвежат охотников, рядом с разрушенной берлогой упала большая осина. Это и могло напугать медведицу, заставив ее покинуть убежище.