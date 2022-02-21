Брошенных новорожденных медвежат спасли охотники в Вологодской области. Чук и Гек только открыли глаза

Видео: Центр спасения медвежат-сирот

Из разрушенной берлоги в Вологодской области спасли двух медвежат. Малышам только исполнился месяц, а значит, уже половину своей жизни они провели на попечении людей. В центре спасения рассказали, как проходит реабилитация новорожденных.

У медвежат Чука и Гека, спасенных охотниками в Вологодской области, открылись глаза, а значит, малышам исполнился месяц, сообщают 21 февраля в группе Центра спасения медвежат-сирот «ВКонтакте». Получается, что родились они в период с 18 по 20 января этого года. В центр их доставили 9 февраля. Поначалу специалистов тревожил плохой аппетит малышей, но спустя полторы недели медвежата отлично едят и растут прямо на глазах, с каждым днем все настойчивее пытаясь вставать на лапы и активнее играть. Правда, игр пока хватает минут на 10–15, после чего они снова заваливаются спать до следующей трапезы.