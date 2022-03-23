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Охотника, убившего медведицу в берлоге, отловили в Лужском районе. Двух медвежат спас егерь

Сотрудники уголовного розыска Лужского района Ленобласти задержали подозреваемого в браконьерстве. В начале марта на границе Ленинградской и Новгородской областей обнаружили место забоя медведицы, а затем спасли двух медвежат, оставшихся в берлоге.

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Автор: Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области

Видео: Комитет по животному миру Ленинградской области

Лужские полицейские задержали по подозрению в незаконной добыче медведя 41-летнего уроженца Нижегородской области, сообщает 23 марта 47news. В Лужском районе он живет у родственников. У мужчины обнаружили карабин «Вепрь», гильзу и фрагмент патрона. По информации издания, результаты баллистической экспертизы показали, что в медведицу в новгородском лесу стреляли именно из этого оружия.

Задержанный признал, что стрелял, и рассказал, что к берлоге подбирался со стороны деревни Хвошно Лужского района, расположенной на границе с Новгородской областью. Мужчину доставили на допрос в Великий Новгород.

Фото Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области опубликовано в официальной группе <a href="https://vk.com/wall-180558329_5244" class="_ io-leave-page" target="_blank">Комитета по животному миру Ленинградской области</a>.
Фото Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области опубликовано в официальной группе Комитета по животному миру Ленинградской области.
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Днем 2 марта егерь Ленинградского общества охотников и рыболовов обнаружил у деревни Хвошно следы волочения. Пройдя по ним, он наткнулся на место забоя медведя на территории общедоступных охотничьих угодий Шимского района. Вызвали следственную группу. На месте разделки нашли шкуру медведицы. На следующий день егерь решил еще раз осмотреть место забоя и услышал писк. Оказалось, что браконьеры убили медведицу на берлоге, и если бы малышей не заметили, они бы погибли. Их извлекли из берлоги, отогрели и передали в центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. После реабилитации малышей, получивших клички Шима и Норд, выпустят в дикую природу.

Фото Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области опубликовано в официальной группе <a href="https://vk.com/wall-180558329_5244" class="_ io-leave-page" target="_blank">Комитета по животному миру Ленинградской области</a>.
Фото Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области опубликовано в официальной группе Комитета по животному миру Ленинградской области.

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Комментарии (4)

vfhbr
Егерю - Респект и огромная благодарность! А вот Фонтанке замечание, что не назвала имени и фамилии этого хорошего человека.
Kostiks
Из группы ВК Центр спасения медвежат-сирот следует, что медвежата поступили к ним еще 4 марта.
Сначала плохо ели, но их выходили, сейчас все хорошо, растут.
dedmoroz_5e4d8827384c2
какой он ***** охотник?! это урод последний!
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