Охотника, убившего медведицу в берлоге, отловили в Лужском районе. Двух медвежат спас егерь

Автор: Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области
Видео: Комитет по животному миру Ленинградской области
Лужские полицейские задержали по подозрению в незаконной добыче медведя 41-летнего уроженца Нижегородской области, сообщает 23 марта 47news. В Лужском районе он живет у родственников. У мужчины обнаружили карабин «Вепрь», гильзу и фрагмент патрона. По информации издания, результаты баллистической экспертизы показали, что в медведицу в новгородском лесу стреляли именно из этого оружия.
Задержанный признал, что стрелял, и рассказал, что к берлоге подбирался со стороны деревни Хвошно Лужского района, расположенной на границе с Новгородской областью. Мужчину доставили на допрос в Великий Новгород.
Днем 2 марта егерь Ленинградского общества охотников и рыболовов обнаружил у деревни Хвошно следы волочения. Пройдя по ним, он наткнулся на место забоя медведя на территории общедоступных охотничьих угодий Шимского района. Вызвали следственную группу. На месте разделки нашли шкуру медведицы. На следующий день егерь решил еще раз осмотреть место забоя и услышал писк. Оказалось, что браконьеры убили медведицу на берлоге, и если бы малышей не заметили, они бы погибли. Их извлекли из берлоги, отогрели и передали в центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. После реабилитации малышей, получивших клички Шима и Норд, выпустят в дикую природу.