Охотника, убившего медведицу в берлоге, отловили в Лужском районе. Двух медвежат спас егерь

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Лужские полицейские задержали по подозрению в незаконной добыче медведя 41-летнего уроженца Нижегородской области, сообщает 23 марта 47news. В Лужском районе он живет у родственников. У мужчины обнаружили карабин «Вепрь», гильзу и фрагмент патрона. По информации издания, результаты баллистической экспертизы показали, что в медведицу в новгородском лесу стреляли именно из этого оружия.



Задержанный признал, что стрелял, и рассказал, что к берлоге подбирался со стороны деревни Хвошно Лужского района, расположенной на границе с Новгородской областью. Мужчину доставили на допрос в Великий Новгород.