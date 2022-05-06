Названы любимые российскими пиратами фильмы апреля

В исследовании выясняли, какой контент чаще всего публикуется в российском секторе интернета нелицензионным способом. Оказалось, что в апреле 2022 года в рунете чаще всего выкладывали пиратские копии фильма «Бэтмен» с Робертом Патинсоном в главной роли. Его премьера в России отменилась за день до выхода в прокат . Теперь неудовлетворенные зрители ищут его в сети.

Самыми популярными у пиратов фильмами стали «Бэтмен», «Смерть на Ниле» и «Падение луны». Результаты соответствующего исследования, проведенного фирмой Group-IB, опубликовало 6 мая издание «Бюллетень кинопрокатчика» .

На втором месте оказалась экранизация детектива Агаты Кристи «Смерть на Ниле» режиссера Кеннета Браны. Прокат картины благополучно начался в России в феврале, но уже в апреле компания Disney прервала прокат своих фильмов в стране. За это время фильм успел заработать в России 668 миллионов рублей.



На третьем месте по частоте выкладывания пиратского контента — фантастический фильм «Падение луны» Роланда Эммериха с Патриком Уилсоном и Холли Берри в главных ролях. Прокат фильма-катастрофы о предотвращении гибели Земли стартовал в России 2 февраля и принес создателям больше 200 миллионов рублей прибыли.



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