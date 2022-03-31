Disney запретил прокат своих фильмов. В их числе — история жизни русского чемпиона «Мистер Нокаут»

Кинокомпания Disney полностью запретит прокат своих фильмов в России. Об этом 31 марта сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика». В число проектов компании входят не только фильмы, снятые иностранными компаниями, но и российское кино.
По данным «БК», запрет начнет действовать 7 апреля. Ранее компания Disney перестала поставлять в российский прокат свои новинки, но ограничения не касались картин, которые уже шли в российских кинотеатрах. Теперь компания остановит прокат фильма «Смерть на Ниле» (детектив оскаровского лауреата Кеннета Браны), а также спортивного блокбастера «Мистер Нокаут», снятого Артемом Михалковым. Кассовые сборы байопика про советского боксера Валерия Попенченко за более чем месяц проката составили 270 миллионов рублей.
Кроме «Мистера Нокаута», Disney снял такие российские фильмы, как кинохиты прошлого года «Майор Гром: Чумной Доктор» Олега Трофима и франшизу «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко, драму «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского и другие фильмы, которые с успехом прошли в России. Также кинокомпании принадлежат фильмы, которые только планировались в прокат в 2022 году: историческая драма «Сердце Пармы» Антона Мегердичева и комедия «Молодой человек» Александра Фомина с Павлом Табаковым в главной роли.