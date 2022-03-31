Disney запретил прокат своих фильмов. В их числе — история жизни русского чемпиона «Мистер Нокаут»

Кинокомпания Disney полностью запретит прокат своих фильмов в России. Об этом 31 марта сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика». В число проектов компании входят не только фильмы, снятые иностранными компаниями, но и российское кино.



По данным «БК», запрет начнет действовать 7 апреля. Ранее компания Disney перестала поставлять в российский прокат свои новинки, но ограничения не касались картин, которые уже шли в российских кинотеатрах. Теперь компания остановит прокат фильма «Смерть на Ниле» (детектив оскаровского лауреата Кеннета Браны), а также спортивного блокбастера «Мистер Нокаут», снятого Артемом Михалковым. Кассовые сборы байопика про советского боксера Валерия Попенченко за более чем месяц проката составили 270 миллионов рублей.

