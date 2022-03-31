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Disney запретил прокат своих фильмов. В их числе — история жизни русского чемпиона «Мистер Нокаут»

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Кинокомпания Disney полностью запретит прокат своих фильмов в России. Об этом 31 марта сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика». В число проектов компании входят не только фильмы, снятые иностранными компаниями, но и российское кино.

По данным «БК», запрет начнет действовать 7 апреля. Ранее компания Disney перестала поставлять в российский прокат свои новинки, но ограничения не касались картин, которые уже шли в российских кинотеатрах. Теперь компания остановит прокат фильма «Смерть на Ниле» (детектив оскаровского лауреата Кеннета Браны), а также спортивного блокбастера «Мистер Нокаут», снятого Артемом Михалковым. Кассовые сборы байопика про советского боксера Валерия Попенченко за более чем месяц проката составили 270 миллионов рублей.

Кроме «Мистера Нокаута», Disney снял такие российские фильмы, как кинохиты прошлого года «Майор Гром: Чумной Доктор» Олега Трофима и франшизу «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко, драму «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского и другие фильмы, которые с успехом прошли в России. Также кинокомпании принадлежат фильмы, которые только планировались в прокат в 2022 году: историческая драма «Сердце Пармы» Антона Мегердичева и комедия «Молодой человек» Александра Фомина с Павлом Табаковым в главной роли.

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Комментарии (15)

Экскомьюникадо
Тем кто отдаёт каждый день по "косарю" набора водочка-пиво-закусь, не нужен кинотеатр, они предпочитают пить в одиночестве с соловьевым
Блейк
На общекорпоративной встрече сотрудников компании Disney ее исполнительный директор Кэри Берк заявила, что к концу 2022 года по крайней мере половина персонажей диснеевских фильмов будут представителями ЛГБТК или расовых меньшинств. Сейчас эти группы в продукции компании представлены недостаточно. Изменилось и обращение к гостям тематических парков Disney: теперь это не «леди и джентльмены, мальчики и девочки», а просто «друзья». Об этом пишет Daily Mail.
«Я здесь как мать двух странных детей, на самом деле – одного трансгендерного ребенка и одного пансексуального ребенка, а также как корпоративный лидер, – сказала Берк. – За последнее время я выслушала много разговоров по этому поводу и чувствую себя обязанной говорить не только за себя, но и за своих детей».
Валите нафиг из России. Вырождайтесь без нас.
zlopopik
Вот уж потеря так потеря! В принципе, надо бы им еще доплатить за такое великое дело!
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