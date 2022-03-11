Компания The Walt Disney приостанавливает всю бизнес-деятельность в России, в том числе лицензирование журнала National Geographic и вещание канала Disney. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте компании.
По словам представителей Disney, будет приостановлено производство, а также лицензирование контента и продукции, деятельность Disney Cruise Line, журнала National Geographic и одноименного телеканала.
«Некоторые из этих видов нашей деятельности в стране мы можем и будем немедленно приостанавливать. Другие, такие, как вещание линейных каналов и лицензирование некоторого контента и продуктов, потребуют времени из-за сложности контрактов», — гласит заявление.
1 марта стало известно, что из-за специальной операции на Украине The Walt Disney Company приостановила поставки своих фильмов в кинотеатры России, Warner Bros. отказались от премьеры «Бэтмена», а Netflix не будет транслировать 20 российских федеральных телеканалов.