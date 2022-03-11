Компания The Walt Disney приостанавливает всю бизнес-деятельность в России, в том числе лицензирование журнала National Geographic и вещание канала Disney. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте компании.



По словам представителей Disney, будет приостановлено производство, а также лицензирование контента и продукции, деятельность Disney Cruise Line, журнала National Geographic и одноименного телеканала.



«Некоторые из этих видов нашей деятельности в стране мы можем и будем немедленно приостанавливать. Другие, такие, как вещание линейных каналов и лицензирование некоторого контента и продуктов, потребуют времени из-за сложности контрактов», — гласит заявление.

