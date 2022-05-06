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    Нападение на школьника на «Черной речке» попало на видео. За него заступились только два пенсионера

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    18 комментариев

    Спонтанное нападение на подростка, который сидел на скамейке в петербургском метро на «Черной речке», попало на камеры.

    До этого, как стало известно «Фонтанке» 6 мая, у двух 13-летних друзей произошел конфликт с молодым человеком чуть старше их и его товарищем. Рядом крутилась еще девочка-подросток.

    «Фонтанка.ру»

    Судя по записям с камер метро, избиение мальчика, которого в том числе били ногами, не вызвало ажиотажа у остальных пассажиров. Многие просто отворачивались от неприятного зрелища. За побитого вступилась только пара пенсионеров.

    «Фонтанка.ру»

    К моменту прихода наряда полиции, как писала «Фонтанка», обидчики школьника уже разошлись.

    Тем не менее сотрудники МВД смогли установить участников конфликта. Один им уже ранее был знаком — 18-летний петербуржец привлекался за кражу, мелкое хищение и несоблюдение наложенных административных ограничений.

    Его товарищу 13 лет. Он, судя по видео на Youtube, хорошо играет на гитаре.

    Пострадавшему оказали медпомощь в детской больнице № 2, после чего отпустили домой.

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    Комментарии (18)

    angel of death
    вы мне объясните, вот метрополитен вроде закупает камеры AXIS - они в высоком разрешении снимают и качественное видео делают, в том числе снимают в помещениях где свет выключен и снимают чемпионаты мира по футболу в дождь

    а на видео что? с какого телефона-раскладушки видео? =/

    куда уходят бюджетные деньги в этом ГУПе? =/
    D’or
    Вот такие чёрствые
    romk
    Где же были сотрудники милиции, ловили особо-опасных пикетчиков?
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