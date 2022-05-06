Нападение на школьника на «Черной речке» попало на видео. За него заступились только два пенсионера

Спонтанное нападение на подростка, который сидел на скамейке в петербургском метро на «Черной речке», попало на камеры.

До этого, как стало известно «Фонтанке» 6 мая, у двух 13-летних друзей произошел конфликт с молодым человеком чуть старше их и его товарищем. Рядом крутилась еще девочка-подросток.

Судя по записям с камер метро, избиение мальчика, которого в том числе били ногами, не вызвало ажиотажа у остальных пассажиров. Многие просто отворачивались от неприятного зрелища. За побитого вступилась только пара пенсионеров.

К моменту прихода наряда полиции, как писала «Фонтанка», обидчики школьника уже разошлись.

Тем не менее сотрудники МВД смогли установить участников конфликта. Один им уже ранее был знаком — 18-летний петербуржец привлекался за кражу, мелкое хищение и несоблюдение наложенных административных ограничений.



Его товарищу 13 лет. Он, судя по видео на Youtube, хорошо играет на гитаре.

