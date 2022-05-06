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    Школьника избили на станции метро «Черная речка»

    10933
    14 комментариев

    Полиция Приморского района Петербурга ищет трех мужчин, которые избили девятиклассника в вагоне метро.

    Скорую вызвали на станцию «Черная речка» накануне около пяти дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 мая. Очевидцы также позвонили в полицию и сообщили о драке.

    По предварительной информации, конфликт между 15-летним петербуржцем и тремя неизвестными начался в вагоне при подъезде к «Черной речке». Клубок дерущихся «выкатился» на станцию, где их разняли пассажиры. После чего трое мужчин скрылись, а школьника увезли в детскую больницу № 2. Там медики зафиксировали у него ушибы лица и после оказания помощи отпустили домой.

    Обидчиков подростка ищут. Проводится проверка.

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    Комментарии (14)

    serzh.ferro
    ставки сделаны
    alex_k
    в пять либо утро, либо вечер, но не день!!
    chip1
    Как вариант, школьник общался уничижительно по факту национальности попутчиков, получил по щам и теперь мама бьет в колокола, обидели ребенка!
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