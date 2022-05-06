Школьника избили на станции метро «Черная речка»

Скорую вызвали на станцию «Черная речка» накануне около пяти дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 мая. Очевидцы также позвонили в полицию и сообщили о драке.



По предварительной информации, конфликт между 15-летним петербуржцем и тремя неизвестными начался в вагоне при подъезде к «Черной речке». Клубок дерущихся «выкатился» на станцию, где их разняли пассажиры. После чего трое мужчин скрылись, а школьника увезли в детскую больницу № 2 . Там медики зафиксировали у него ушибы лица и после оказания помощи отпустили домой.

