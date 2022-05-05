В ООН рассказали об эвакуации из Мариуполя и других районов более 300 мирных жителей

«Новая операция по эвакуации гражданских лиц из Мариуполя и других районов завершена сегодня. Наша команда из ООН и коллеги из Международного Комитета Красного Креста работали совместно, чтобы забрать людей, желающих покинуть зоны боевых действий, в соответствии с договоренностью со сторонами конфликта», — говорится в заявлении Лубрани.

Гуманитарный координатор ООН по Украине Оснат Лубрани подтвердила, что за день 4 мая была проведена эвакуация гражданских лиц из Мариуполя и других районов, передает 5 мая ТАСС .

Она добавила, что более 300 гражданских лиц теперь получают гуманитарное содействие в Запорожье. И работа по обеспечению безопасного выхода гражданских лиц продолжится.



Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук также сообщала, что 4 мая украинские власти эвакуировали 344 человека из Мариуполя в Запорожье и несколько других городов.



3 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в бункерах предприятия «Азовсталь» в Мариуполе находятся более 150 мирных жителей.



По данным Минобороны России, 30 апреля и 1 мая с территории «Азовстали» и из окрестных домов были выведены более 120 человек. 5, 6 и 7 мая российская армия планирует открывать гуманитарный коридор для эвакуации с «Азовстали» гражданских лиц.



22 апреля в Минобороны РФ отчитывались, что все боевики на заводе «Азовсталь» заблокированы. 1 мая в Минобороны сообщили об эвакуации 80 мирных жителей с территории «Азовстали».

