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    Боевые действия на Украине

    Кадыров назвал число мирных жителей в бункерах «Азовстали»

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    Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале сообщил, что в бункерах предприятия «Азовсталь» в Мариуполе находятся более 150 мирных жителей и 170 раненых. Источник этой информации он не раскрыл.

    «У тебя в одном бункере 170 раненых человек, у тебя в другом бункере — больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время», — заявил Кадыров, обращаясь к командиру украинского батальона.

    22 апреля в Минобороны РФ по этому поводу отчитывались, что все боевики на заводе «Азовсталь» заблокированы. 1 мая в Минобороны сообщили об эвакуации 80 мирных жителей с территории «Азовстали». Об эвакуации гражданского населения информировало управление ООН по гуманитарным вопросам 3 мая.

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