Кадыров назвал число мирных жителей в бункерах «Азовстали»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале сообщил, что в бункерах предприятия «Азовсталь» в Мариуполе находятся более 150 мирных жителей и 170 раненых. Источник этой информации он не раскрыл.



«У тебя в одном бункере 170 раненых человек, у тебя в другом бункере — больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время», — заявил Кадыров, обращаясь к командиру украинского батальона.



22 апреля в Минобороны РФ по этому поводу отчитывались, что все боевики на заводе «Азовсталь» заблокированы. 1 мая в Минобороны сообщили об эвакуации 80 мирных жителей с территории «Азовстали». Об эвакуации гражданского населения информировало управление ООН по гуманитарным вопросам 3 мая.