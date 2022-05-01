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    МВД: Первомай в России прошел без существенных правонарушений

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    2 комментария

    Празднование дня трудящихся в российских городах 1 мая прошло без особых правонарушений. Об этом со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк сообщает вечером в воскресенье «МВД Медиа».

    В ведомстве сообщили, что более чем в 1,6 тысячах населенных пунктов страны состоялось не менее 2,2 тысячи мероприятий, посвященных празднованию Первомая.

    «Для охраны правопорядка было задействовано около 26 тысяч сотрудников органов внутренних дел. В этой работе также участвовали военнослужащие Росгвардии, представители добровольных народных дружин, казачества и частных охранных организаций. Существенных правонарушений не допущено», — отметила Ирина Волк.

    В Петербурге, который с утра радовал солнечной погодой, горожане массово отправились в центр на прогулку. Открытие туристического сезона на Большой Неве отметили парадом «Метеоров» и вальсом буксиров, а также стартом фестиваля ледоколов на набережной Лейтенанта Шмидта — он будет работать и 2 мая.

    Посещение пришвартованных действующих судов «Капитан Николаев», «Мудьюг» и «Иван Крузенштерн» обрело такую популярность, что очередь из желающих растянулась на пару километров. В городе третий Первомай проходит без традиционного шествия по Невскому проспекту, зато в Москве на Театральной площади коммунисты провели акцию, с которой приняло участие около 400 человек.

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    Комментарии (2)

    07A
    Типа вышел, а что? хо-хо.
    xepnuminu
    типа с лозунгами "мир труд май" никто не вышел?

    хе-хе.
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