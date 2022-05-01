МВД: Первомай в России прошел без существенных правонарушений

Празднование дня трудящихся в российских городах 1 мая прошло без особых правонарушений. Об этом со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк сообщает вечером в воскресенье «МВД Медиа».

В ведомстве сообщили, что более чем в 1,6 тысячах населенных пунктов страны состоялось не менее 2,2 тысячи мероприятий, посвященных празднованию Первомая.



«Для охраны правопорядка было задействовано около 26 тысяч сотрудников органов внутренних дел. В этой работе также участвовали военнослужащие Росгвардии, представители добровольных народных дружин, казачества и частных охранных организаций. Существенных правонарушений не допущено», — отметила Ирина Волк.



В Петербурге, который с утра радовал солнечной погодой, горожане массово отправились в центр на прогулку. Открытие туристического сезона на Большой Неве отметили парадом «Метеоров» и вальсом буксиров, а также стартом фестиваля ледоколов на набережной Лейтенанта Шмидта — он будет работать и 2 мая.

