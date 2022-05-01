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    Парад «Метеоров» и вальс буксиров в Петербурге. Посмотрите, как это было

    3382
    2 комментария

    В Петербурге 1 мая в честь открытия туристического сезона на водах Большой Невы впервые состоялся парад «Метеоров», а также уже ставший традиционным вальс буксиров. Корреспондент «Фонтанки» запечатлел, как это выглядело.

    Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру
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    «Метеоры» — суда на подводных крыльях — прошли строем от Адмиралтейских верфей в сторону Петропавловской крепости. Действо, собравшее множество зрителей, завершилось парадом буксиров: несколько корабликов исполнили танец и выпустили струи воды.

    Сергей Николаев/Фонтанка.ру

    В Петербурге 1 и 2 мая проходит фестиваль ледоколов, в рамках которого желающие могут ступить на палубы пришвартованных на набережной Лейтенанта Шмидта судов: «Капитан Николаев», «Мудьюг» и «Иван Крузенштерн». Желающих очень много: вот так выглядит двухкилометровая очередь на ледоколы.

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    Куда еще можно и нужно сходить на майских выходных, выбирайте в нашем гиде.

    Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру

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    Комментарии (2)

    Милая +
    Спасибо за красоту с доставкой на дом!
    07A
    Очень красиво, как будто танцуют "Калибры", "Искандеры" и "Ониксы"!
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