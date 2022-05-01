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    Красный Первомай в Москве. Коммунисты отметили праздник митингом у ног Маркса

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    2 комментария

    В отличие от праздно гуляющего Петербурга Москва все же отметила Первомай. Около 400 человек пришли на митинг и возложение цветов к памятнику Карла Маркса на Театральную площадь, передает 1 мая с места событий корреспондент «Фонтанки».

    Фото: Андрей Бок/Фонтанка.ру
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    На акции, которая была задумана как возложение цветов, пришел лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Политик в своей речи поддержал политику президента РФ Владимира Путина и проводимую Россией спецоперацию на Украине, а также рассуждал о неприятельских отношениях страны с англосаксами.

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    По оценкам нашего корреспондента, участие в первомайской акции в Москве принимали около 400 человек, в том числе пришли люди и с флагами ДНР, а также движения «Левый фронт».

    Ранее СМИ сообщили, что на Красной площади в Москве задержали одиночного пикетчика с буквой «П», а в Петербурге, по данным правозащитников, у Гостиного двора был задержан мужчина, вставший в одиночный пикет с плакатом «Мир. Труд. Май».

    Фото: Андрей Бок/Фонтанка.ру

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    Комментарии (2)

    Леонтий
    А что так мало в Москве пришло?В совхозе им. Цурюпы больше народу было.
    07A
    Карл Маркс расстегнул пальто и помочился сверху!
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