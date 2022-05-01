Красный Первомай в Москве. Коммунисты отметили праздник митингом у ног Маркса

В отличие от праздно гуляющего Петербурга Москва все же отметила Первомай. Около 400 человек пришли на митинг и возложение цветов к памятнику Карла Маркса на Театральную площадь, передает 1 мая с места событий корреспондент «Фонтанки».

На акции, которая была задумана как возложение цветов, пришел лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Политик в своей речи поддержал политику президента РФ Владимира Путина и проводимую Россией спецоперацию на Украине, а также рассуждал о неприятельских отношениях страны с англосаксами.

По оценкам нашего корреспондента, участие в первомайской акции в Москве принимали около 400 человек, в том числе пришли люди и с флагами ДНР, а также движения «Левый фронт».



Ранее СМИ сообщили, что на Красной площади в Москве задержали одиночного пикетчика с буквой «П», а в Петербурге, по данным правозащитников, у Гостиного двора был задержан мужчина, вставший в одиночный пикет с плакатом «Мир. Труд. Май».