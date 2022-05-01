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    Петербург вышел гулять на Первомай

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    3 комментария

    Несмотря на отказ в 2022 году от традиционного первомайского шествия, в центре Петербурга в день Праздника Весны и Труда очень людно, передает корреспондент «Фонтанки».

    Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру
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    Горожане 1 мая воспользовались хорошей погодой для прогулок по центру города. Сады и парки города открывают на просушку, в Екатерининском саду гуляют семьи с детьми, пожилые дамы греются на солнце, молодежь катается на самокатах.

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    Много людей на Сенатской площади у недавно открывшегося после реставрации Медного всадника. Наблюдается очередь из желающих попасть в Исаакиевский собор, людно и на Невском проспекте.

    В Петербурге первомайское шествие из-за антикоронавирусных ограничений не проводится уже третий год подряд, с начала пандемии. В последний раз оно состоялось 1 мая 2019 года.

    Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру

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    Комментарии (3)

    274655793
    "Вихри враждебные веют над нами..."
    Piter Russo
    А у нас гуляют только в Катькином садике теперь?
    07A
    Zгуляния!
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