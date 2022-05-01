Петербург вышел гулять на Первомай

Несмотря на отказ в 2022 году от традиционного первомайского шествия, в центре Петербурга в день Праздника Весны и Труда очень людно, передает корреспондент «Фонтанки».

Горожане 1 мая воспользовались хорошей погодой для прогулок по центру города. Сады и парки города открывают на просушку, в Екатерининском саду гуляют семьи с детьми, пожилые дамы греются на солнце, молодежь катается на самокатах.

Много людей на Сенатской площади у недавно открывшегося после реставрации Медного всадника. Наблюдается очередь из желающих попасть в Исаакиевский собор, людно и на Невском проспекте.



В Петербурге первомайское шествие из-за антикоронавирусных ограничений не проводится уже третий год подряд, с начала пандемии. В последний раз оно состоялось 1 мая 2019 года.

