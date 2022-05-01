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    Очередь в пару километров растянулась на Васильевском. Петербуржцы устремились к ледоколам

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    8 комментариев

    Огромные очереди выстроились на Васильевском острове в Петербурге первого мая. Горожане целыми семьями пытаются попасть на палубы ледоколов.

    Сергей Николаев/Фонтанка.ру

    Как передает корреспондент «Фонтанки», цепочка из людей в пару километров обвивает набережную Лейтенанта Шмидта. Вдоль неё пришвартованы действующие суда «Капитан Николаев», «Мудьюг» и «Иван Крузенштерн». Желающие могут подняться на палубы гигантов.

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    В этом году городские власти отказались проводить первомайское шествие. Несмотря на это, петербуржцы вышли в день Праздника Весны и Труда на прогулку.

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    Комментарии (8)

    VKuser174198221
    Чем бы не заниматься, лишь бы заниматься
    serzh.ferro
    есть мнение,что это с колхозов понаехавшие
    angel of death
    страна пожизненных очередей...
    в детский сад записать ребёнка - очередь, в школу записать - очередь, к врачу попасть на приём - очередь, в банк налоги оплатить - очередь, за продуктами пойти - снова очередь на кассе, и даже когда уже склеил ласты, твоим родным предстоит побегать по очередям - за свидетельством о смерти, за оформлением ритуальных услуг, за оформлением бумаг в администрации кладбищ...

    22 года Правительство вешает лапшу на уши, говоря - инновации, оптимизация, диверсификация, нанотехнологии, блокчейн... бла-бла-бла...
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