Очередь в пару километров растянулась на Васильевском. Петербуржцы устремились к ледоколам

Огромные очереди выстроились на Васильевском острове в Петербурге первого мая. Горожане целыми семьями пытаются попасть на палубы ледоколов.
Сергей Николаев/Фонтанка.ру
Как передает корреспондент «Фонтанки», цепочка из людей в пару километров обвивает набережную Лейтенанта Шмидта. Вдоль неё пришвартованы действующие суда «Капитан Николаев», «Мудьюг» и «Иван Крузенштерн». Желающие могут подняться на палубы гигантов.
В этом году городские власти отказались проводить первомайское шествие. Несмотря на это, петербуржцы вышли в день Праздника Весны и Труда на прогулку.