В Париже идут задержания участников первомайской акции

Французские полицейские проводят задержания участников первомайской акции в центре Парижа. Об этом вечером 1 мая со ссылкой на собственного корреспондента с места событий сообщает ТАСС.



По данным информагентства, активные столкновения происходят в районе площади Леона Блюма в центре французской столицы. Это примерно на половине заявленного маршрута движения первомайской демонстрации.



Некоторые участники акции бросают в полицейских камни и бутылки, громят витрины магазинов, а также пытаются строить баррикады. Силы правопорядка отвечают гранатами со слезоточивым газом и уже приступили к задержанию нарушителей порядка. Вместе с тем официальных данных о числе задержанных пока не поступало.

