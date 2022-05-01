    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 6

    4 м/с, зап

    764мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd71.02eur74.56
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В Париже идут задержания участников первомайской акции

    764
    обсудить

    Французские полицейские проводят задержания участников первомайской акции в центре Парижа. Об этом вечером 1 мая со ссылкой на собственного корреспондента с места событий сообщает ТАСС.

    По данным информагентства, активные столкновения происходят в районе площади Леона Блюма в центре французской столицы. Это примерно на половине заявленного маршрута движения первомайской демонстрации.

    Некоторые участники акции бросают в полицейских камни и бутылки, громят витрины магазинов, а также пытаются строить баррикады. Силы правопорядка отвечают гранатами со слезоточивым газом и уже приступили к задержанию нарушителей порядка. Вместе с тем официальных данных о числе задержанных пока не поступало.

    Напомним, что первомайский митинг в воскресенье также прошел в Москве. Там обошлось без противоправных действий. В Петербурге же никаких масштабных акций в этот день заявлено не было — горожане просто гуляли и наблюдали фестиваль ледоколов, парад «Метеоров», а также вальс буксиров на Неве.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close