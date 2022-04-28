У сотрудников КСП «Волна», который организовал обеды для отравившихся школьников в Невском районе, нашли норовирус

У сотрудников комбината социального питания (КСП) «Волна», который обслуживает школу № 26 в Невском районе Петербурга, выявили норовирус. Ранее в учебном заведении кишечную инфекцию диагностировали у тридцати учеников.

Как сообщили «Фонтанке» 28 апреля источники, близкие к Роспотребнадзору, заболевание обнаружили у четырёх работников из семи. Все они готовили еду в пищевом блоке.



Принадлежащий городу комбинат социального питания «Волна» работает на рынке более 15 лет и обслуживает Невский район.



27 апреля стало известно, что кишечную инфекцию нашли у тридцати учеников школы № 26 Невского района. Среди них — учащиеся начальных классов, с первого по четвёртый, и один девятиклассник. Накануне специалисты Роспотребнадзора проводили в школе проверку.

