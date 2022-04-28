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    У сотрудников КСП «Волна», который организовал обеды для отравившихся школьников в Невском районе, нашли норовирус

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    2 комментария

    У сотрудников комбината социального питания (КСП) «Волна», который обслуживает школу № 26 в Невском районе Петербурга, выявили норовирус. Ранее в учебном заведении кишечную инфекцию диагностировали у тридцати учеников.

    Как сообщили «Фонтанке» 28 апреля источники, близкие к Роспотребнадзору, заболевание обнаружили у четырёх работников из семи. Все они готовили еду в пищевом блоке.

    Принадлежащий городу комбинат социального питания «Волна» работает на рынке более 15 лет и обслуживает Невский район.

    27 апреля стало известно, что кишечную инфекцию нашли у тридцати учеников школы № 26 Невского района. Среди них — учащиеся начальных классов, с первого по четвёртый, и один девятиклассник. Накануне специалисты Роспотребнадзора проводили в школе проверку.

    До этого стало известно, что трое учеников находятся в больнице. Жаловаться на самочувствие они начали вечером 26 апреля.

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    Комментарии (2)

    Laska77
    Норовирус чрезвычайно заразен: для заражения человека достаточно всего 10-100 частиц вируса.
    Надеюсь прикроют лавочку и проверят сан\книжки, и врачей которые выдали
    274710714
    Кто-то больше не получит "благодарности" от КСП «Волна»))
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