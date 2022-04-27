    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, ю-з

    769мм

    80%

    Подробнее
    usd72.88eur75.92
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Число учеников с кишечной инфекцией в петербургской школе увеличилось в 4 раза

    2285
    3 комментария

    Число учащихся школы № 26 Невского района Петербурга с углубленным изучение французского языка, у которых выявили кишечную инфекцию, увеличилось с семи до тридцати. Об этом стало известно «Фонтанке» 27 апреля.

    Тридцатого заболевшего к вечеру среды нашли среди третьеклассников. В начальных классах — с первого по четвёртый — учатся практически все, кто подхватил инфекцию. Исключением стал девятиклассник, который, по предварительным данным, также обедал в школе.

    Организатором питания является комбинат «Волна», подозрение со столовой самого учебного заведения не снято. Специалисты Роспотребнадзора проверяют в том числе то, как в школе раскладывают продукты.

    Проводится лабораторное обследование сотрудников пищеблока, контактных учащихся и персонала школы. Проверку начала прокуратура.

    «Фонтанка» писала, что трое учеников 26-й школы попали в больницу с симптомами отравления. В Роспотребнадзоре позже сообщили, что в стационарах остаются двое детей, всего к семи часам вечера было выявлено семь случаев острой кишечной инфекции среди школьников.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    274686573
    Просто Роспотребнадзор виноват. Вот отменим Роспотребнадзор - и будем ср...ся безнадзорно.
    Denis_5e4cccd08a04e
    Почему такой слабый заголовок - в 4 раза? Ведь сначала был один отравившийся, а сейчас уже - 30. В 30 раз увеличилось число пострадавших!
    07A
    В Невском районе французский язык? Поэтому и приболели, дай Бог им здоровья! Нежные слишком. В Веселом поселку феню надо учить и на кортах сидеть! От семек никаких болезней не бывает!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний