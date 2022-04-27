Число учеников с кишечной инфекцией в петербургской школе увеличилось в 4 раза

Число учащихся школы № 26 Невского района Петербурга с углубленным изучение французского языка, у которых выявили кишечную инфекцию, увеличилось с семи до тридцати. Об этом стало известно «Фонтанке» 27 апреля.

Тридцатого заболевшего к вечеру среды нашли среди третьеклассников. В начальных классах — с первого по четвёртый — учатся практически все, кто подхватил инфекцию. Исключением стал девятиклассник, который, по предварительным данным, также обедал в школе.



Организатором питания является комбинат «Волна», подозрение со столовой самого учебного заведения не снято. Специалисты Роспотребнадзора проверяют в том числе то, как в школе раскладывают продукты.

Проводится лабораторное обследование сотрудников пищеблока, контактных учащихся и персонала школы. Проверку начала прокуратура.