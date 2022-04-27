Прокуратура показала изнанку школьной столовой на Товарищеском. Отравившихся больше 20

Прокуратура Невского района Петербурга вместе со специалистами Роспотребнадзора ищет очаг кишечной инфекции, подкосившей учеников школы № 26 на Товарищеском проспекте. Число отравившихся пошло на третий десяток.

Как стало известно «Фонтанке», к девяти вечера 27 апреля зарегистрировано 23 заболевших. Инфекция подкосила не только второклассников, животами мучаются ученики первых и четвёртых классов. В старших классах те же симптомы у одного человека.



Под подозрением школьный пищеблок. Его проверяют сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. Организацией питания для учебного заведения занимается комбинат «Волна».

«В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии несовершеннолетних и безопасном пребывании детей в образовательном учреждении», — сообщили в прокуратуре.