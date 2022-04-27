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    Прокуратура показала изнанку школьной столовой на Товарищеском. Отравившихся больше 20

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    Прокуратура Невского района Петербурга вместе со специалистами Роспотребнадзора ищет очаг кишечной инфекции, подкосившей учеников школы № 26 на Товарищеском проспекте. Число отравившихся пошло на третий десяток.

    Как стало известно «Фонтанке», к девяти вечера 27 апреля зарегистрировано 23 заболевших. Инфекция подкосила не только второклассников, животами мучаются ученики первых и четвёртых классов. В старших классах те же симптомы у одного человека.

    Под подозрением школьный пищеблок. Его проверяют сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. Организацией питания для учебного заведения занимается комбинат «Волна».

    «В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии несовершеннолетних и безопасном пребывании детей в образовательном учреждении», — сообщили в прокуратуре.

    «Фонтанка» писала, что в среду на симптом отравления жаловались двадцать учеников 26-й школы, трое из них оказались в больнице. В Роспотребнадзоре уточнили, что в стационарах остались двое, всего к семи часам вечера было зарегистрировано семь случаев острой кишечной инфекции.

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    Комментарии (1)

    07A
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